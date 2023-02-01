Пригожин предложил лишить заочно осужденного Невзорова российского бизнеса

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обратится к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову для того, чтобы забрать российскую компанию Александра Невзорова (признан иностранным агентом) «Метроном». По его словам, компания приносит Александру Невзорову около 700 млн руб. ежегодно.

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Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«А я буду настаивать перед Бегловым Александром Дмитриевичем, чтобы у вас забрали этот бизнес, а именно рекламную компанию "Метроном" (реклама в метро), которая, как я знаю, всегда приносила вам неплохие доходы. Около 700 млн в год. Понятно, вы уже пожалели, что позарились на деньги из-за рубежа, потому что потеря российского бизнеса более болезненна»,— сказал Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Евгений Пригожин добавил, что если в ближайшее время «Беглов не отрежет вам бизнес, который за десять лет принес около 7 млрд руб.», то ему стоит вернуться в Россию и отбыть назначенный заочно срок. Далее основатель ЧВК описал возможную траекторию дальнейшей судьбы журналиста. По его словам, тому стоит отправиться в колонию «до тех пор, пока я вас не заберу. А после этого, записавшись добровольцем на СВО, с оружием в руках пойти на Бахмут»

Сегодня, 1 февраля, Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о фейках в отношении российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для уголовного наказания стали стримы Александра Невзорова о действиях российской армии в Буче и Мариуполе. Сам он уехал из России в марте 2022 года.

Олеся Павленко