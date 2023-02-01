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Mercedes-Benz обновил семейство кроссоверов GLE

Компания Mercedes-Benz обновила семейство кроссоверов GLE — рестайлинг коснулся базового GLE, купе-кроссовера GLE Coupe, их гибридных версий, а также «заряженных» модификаций линейки AMG.

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Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Фото: Mercedes-Benz

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Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Визуально автомобили отличаются новыми бамперами и решеткой радиатора, а также измененным рисунком оптики. Купе-кроссоверы штатной получили пакет AMG Line, а для всех версий предложены новые цвета кузова.

В салоне появился обновленный руль с тачпадами, обновлена мультимедийная система MBUX, получившая новый функционал, улучшены материалы отделки и расширено оснащение, включая новые электронные ассистенты водителя.

Все модификации кроссовера стали гибридными — в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач интегрирован 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 20 л.с. Все варианты модели также оснащены полным приводом.

Гамма бензиновых кроссоверов включает в себя GLE 350 с 258-сильным 2-литровым двигателем, GLE 450 с 381-сильным 3-литровым мотором и GLE 580 с 517-сильным 4-литровым V8. Дизели доступны в версиях GLE 300 d (269-сильный 2-литровый мотор) и GLE 450 d (367-сильный 3-литровый двигатель).

Гибридные модификации имеют 136-сильный электромотор, интегрированный в коробку передач. У дизельного GLE 350 de суммарная мощность составляет 333 л.с., а у бензинового GLE 400 e — 381 л.с. Батарея 31,2 кВтч позволяет проезжать на электротяге до 109 км.

Спортивные варианты AMG предложены в двух версиях. GLE 53 оснащается 435-сильным 3-литровым мотором, а GLE 63 S имеет 612-сильный 4-литровый двигатель. Обе модели имеют гибридную надстройку.

Продажи обновленных кроссоверов Mercedes-Benz GLE в США начнутся весной, а в Европе — летом 2023 года.

Максим Вершинин

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