АФК «Система» купила российские отели норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS

ООО «Космос Северо-Запад» (дочернее предприятие ООО «Космос ОГ», входит в ПАО АФК «Система») заключило сделку о приобретении у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS десяти отелей, расположенных в четырех городах России за сумму до €203 млн, сообщила «Ъ» пресс-служба АФК «Система». Сделку планируется закрыть до конца первого квартала.

«Это отели, отвечающие высоким стандартам сервиса и качества, приобретение которых позволит Cosmos Hotel Group удвоить свой номерной фонд и существенно укрепить позиции на рынке гостиничных услуг в России. В 2023 году, в результате сделки и реализации собственной программы развития, номерной фонд нашей сети превысит 9 500 номеров»,— передает пресс-служба слова президента «Космос ОГ» (Cosmos Hotel Group) Александра Бибы.

Он добавил, что один из приобретенных отелей находится в историческом центре Санкт-Петербурга, а часть других — в непосредственной близости от аэропортов Шереметьево и Пулково. Пресс-служба сообщила, что в портфель активов Wenaas Hotel Russia AS входят, в частности, шесть отелей в Санкт-Петербурге, два — в Москве, по одному — в Мурманске и в Екатеринбурге.

В настоящее время в Cosmos Hotel Group входят свыше 20 отелей в 16 городах России. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 4 500 единиц, сообщила пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов