Дума Добрянки премировала ушедшего на повышение главу муниципалитета

Депутаты Добрянской думы приняли решение премировать ушедшего на повышение бывшего главу муниципалитета Константина Лызова. Как пишет издание «Зори плюс», премию господину Лызову выплатят «за успешную реализацию государственных программ, национальных и федеральных проектов на территории округа». Размер премии составит два ежемесячных денежных вознаграждений. По данным издания, в начале 2022 года главе Добрянского округа установили денежное вознаграждение в размере 176 тыс. руб.

Константин Лызов возглавлял Добрянский район с 2011 года. До этого он работал главой Добрянского городского поселения. 26 января 2023 года Дума Добрянского городского округа поддержала досрочную отставку главы муниципалитета Константина Лызова. Бывший глава муниципалитета перешел на работу в администрацию губернатора Пермского края, где занял должность заместителя руководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Исполнять обязанности главы до проведения конкурса будет первый заместитель главы администрации Николай Поздеев.