В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику первому президенту РФ Борису Ельцину

В день рождения первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге около полусотни человек собрались возложить цветы к его памятнику возле Ельцин Центра. В церемонии приняли участие уральский полпред Владимир Якушев, депутат Госдумы Павел Крашенинников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.

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«Я Бориса Николаевича лично знал, работал с ним. Естественно, как и любой большой человек, он соткан из противоречий. Но, тем не менее, он не дал развалиться России, хотя центробежные движения были после распада Советского Союза. Поэтому важна эта дата и наш великий Борис Николаевич Ельцин — историческая фигура мирового масштаба»,— отметил Павел Крашенинников.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в Свердловской области. После окончания Уральского политехнического института работал в сфере строительства. С конца 1960-х — на партийной работе. Был первым секретарем Свердловского обкома, членом ЦК КПСС, первым секретарем Московского горкома, кандидатом в члены Политбюро. В 1987 году выступил с критикой работы Политбюро, но вскоре покаялся. Был снят с должности первого секретаря МГК. С 1988 года — первый зампред Госстроя. В 1989 году был избран народным депутатом СССР, в 1990 — народным депутатом и председателем Верховного совета РСФСР. 12 июня 1991 стал первым президентом России, переизбрался в 1996 году. 31 декабря 1999 года ушел в отставку. Скончался Борис Ельцин 23 апреля 2007 года.

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Диана Сунагатуллина