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Коммерсантъ FM
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Для спасения потерявшего ход судна Amber Baltic в Охотском море направили второй буксир

В Охотском море 29 января во время шторма потерпело бедствие судно-рефрижератор Amber Baltic, идущее из южнокорейского Пусана в Петропавловск-Камчатский. На фоне ухудшающихся погодных условий для его спасения в зону буксировки было направлено второе спасательное судно. Аварийное судно в итоге удалось взять на буксир.

«В связи с ухудшением погодных условий на промысле и увеличением концентрации рыболовных судов в этом районе (где потеряло ход судно.— "Ъ") Росрыболовством принято решение направить в район Охотского моря второе спасательное судно ЛСС "Суворовец"»,— заявил представитель Дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства Анатолий Леонтьев (цитата по «РИА Новости»).

30 января для спасения потерпевшего бедствие Amber Baltic к нему было отправлено спасательное судно «Справедливый» Росрыболовства. Сообщалось, что Amber Baltic медленно тянут в сторону Петропавловска-Камчатского на скорости около пяти узлов. На его борту находится больше 20 человек.

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