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МЭА прогнозирует падение добычи нефти в России на 1 млн б/с в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что добыча нефти в 2023 году в России сократится на на 1 млн б/с. Об этом сообщил директор агентства Фатих Бирол. В связи с этим, по его словам, на нефтяных рынках может возникнуть волатильность.

«Мы считаем, что добыча нефти в России снизится почти на 1 млн б/с в следующих кварталах»,— сообщил он на семинаре вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. По его прогнозу, добыча нефти в США в 2023 году, наоборот, вырастет примерно на 1 млн б/с.

Помимо добычи нефти в России одним из ключевых моментов, влияющих на волатильность нефтяных рынков, по мнению директора МЭА, будут темпы развития экономики Китая. Он напомнил, что в 2022 году потребление нефти и газа в этой стране впервые за 40 лет снизилось, при том, что Китай — главный импортер нефти и СПГ в мире. По его прогнозу, если китайская экономика продолжит восстанавливаться, это может оказать давление на нефтяные рынки.

С 1 февраля вступил в силу указ президента Владимира Путина о специальных мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, который ввели страны G7 и Евросоюза. Потолок цен на нефть из России вступил в силу 5 декабря 2022 года.

Подробнее — в материале «Нефть пребывает во временном избытке».

Анастасия Ларина

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