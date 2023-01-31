Дело тут нечистое

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск регионального управления Россельхознадзора о взыскании с ООО «Элитные семена Башкортостана» 265 млн руб. за загрязнение сельхозугодий опасными веществами с содержанием куриного помета. Представитель ответчика настаивал в непричастности компании к нарушению экологического законодательства, в частности, перекладывая вину на третьих лиц, но суд эти доводы не принял. Юристы сомневаются в перспективе отмены судебного акта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Башкирии (Россельхознадзор) к ООО «Элитные семена Башкортостана» и взыскал с компании 265 млн руб. за загрязнение почвы опасными веществами с содержанием куриного помета. Компанию также обязали разработать проект рекультивации загрязненного участка земли сельхозназначения и восстановить его.

Как следует из материалов дела, в 2018 году в региональное управление Россельхознадзора поступили массовые обращения по поводу загрязнения земельного участка площадью 1,1 тыс. га в Авдонском сельсовете Уфимского района, в 2,9 км от АО «Птицефабрика Башкирская». Кроме местных жителей, в ведомство обратились управление Росприроднадзора по Башкирии, глава Лесного сельсовета Чишминского района Ринат Кульбаев. По результатам экспертизы, проведенной Башкирским референтным центром Россельхознадзора, было установлено, что на участке находились органические удобрения на основе куриного помета — опасные для окружающей среды.

В декабре 2019 года в адрес ООО «Элитные семена Башкортостана» была предъявлена претензия о возмещении вреда, причиненного почве. Компания требование проигнорировала, чем вынудила истца обратиться в суд.

ООО «Элитные семена Башкортостана», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Кушнаренково в июле 2009 года. Общество специализируется на выращивании зерновых культур. Принадлежит Салавату Абзалетдинову. В 2021 году выручка компании составила 150 тыс. руб., убыток — 3 млн руб.

Представитель ответчика в суде заявил, что документы с отбором и результатами проб почвы не позволяют сделать вывод «о размере пробных площадок и количестве точечных проб», «об однородности почвенного покрова на пробных площадках» и «о надлежащем характере отбора проб в соответствии с требованиями ГОСТов, методических рекомендаций». По мнению ответчика, истец не имеет достоверных данных о площади и степени загрязнения земельного участка, в связи с чем «размер ущерба, требуемого управлением к компенсации, нельзя считать доказанным». Кроме того, по мнению ответчика, спорные удобрения на участке разметил не он, а ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Миловское» Башкирского государственного аграрного университета, у которого в 2018 году компания взяла участок в субаренду до 2064 года, а также ООО «Сервис плюс», АО «Птицефабрика Башкирская», ООО «СК Экотех» и другие юридические лица.

Суд не согласился с доводами ответчика. Отбор проб, по его мнению, был произведен по нормам ГОСТа. Суд также принял во внимание экспертное заключение Россельхознадзора, поскольку стороны отказались проводить судебную экспертизу или проверку экспертного заключения.

Удовлетворяя исковые требования, суд пришел к выводу о причастности компании к загрязнению почвы. Доказательств того, что удобрения на участке складировали третьи лица, суд не установил.

В компании «Элитные семена Башкортостана» на телефонные звонки не ответили.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», «СК Экотех», «Миловское» и «Сервис плюс» фигурируют в аналогичных арбитражных спорах по поводу складирования куриного помета на землях сельхозназначения. Так, в 2022 году арбитражный суд Башкирии отказал прокурору Уфимского района в иске об обязании «Сервис плюс» и «Миловское» освободить от куриного помета, вывезенного с птицефабрики «Турбаслинские бройлеры», два земельных участка в районе. Апелляционная жалоба прокурора пока не рассмотрена. С «Экотеха» управление Росприроднадзора по Башкирии и администрация Благовещенского района взыскивают 15,7 млн руб. в качестве возмещения вреда, нанесенного окружающей среде после разлива куриных отходов из прудов-накопителей компании. По делу назначена судебная экспертиза.

Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко считает решение суда обоснованным. Порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для окружающей среды веществами, является нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, за что назначается компенсация причиненного вреда. Если доказательства по этому делу были оценены надлежащим образом, а сам ущерб посчитан правильно, то думаю, что шансы на отмену решения в судах вышестоящих инстанций не очень велики.

Карина Мамаева