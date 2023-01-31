Wildberries опроверг информацию о платном возврате бракованных товаров

В пресс-службе онлайн-маркетплейса Wildberries заявили, что в случае производственного брака клиенты могут обратиться к продавцу для проверки товара, после чего получить компенсацию за обратную доставку. Ранее сегодня, 31 января, в Telegram-канале Ксении Собчак сообщалось, что с 23 января компания не возвращает средства за обратную доставку в случае получения несоответствующего товара.

Согласно новым правилам, жалобы, связанные с браком доставленных товаров, рассматривают сами продавцы. Прежде заявки обрабатывали сотрудники компании.

«Информация Telegram-каналов о том, что покупатели Wildberries ''вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров'', не соответствует действительности»,— сообщили РБК в пресс-службе компании.

Если продавец не подтвердил наличие брака, то обратную поставку должен оплатить покупатель, рассказали в Wildberries. В случае несогласия клиенты маркетплейса могут обратиться в службу поддержки. При этом в компании отметили, что механизм проверки со стороны продавца только тестируется, в связи с чем наблюдаются «некоторые ограничения в части его функционала». Однако, заметили в пресс-службе, для покупателей существенных изменений не ожидается.

В Telegram-канале Ксении Собчак сообщалось о жалобе клиентки маркетплейса, с которой списали средства после возвращения товара, поскольку он не соответствовал заказу. В техподдержке Wildberries ей ответили, что за обратную доставку несоответствующего товара возврат средств не предусмотрен. При этом речь не шла о товарах, в которых обнаружен брак.

Лусине Баласян