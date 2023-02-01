Застройщикам снижают планку

Плановый показатель по вводу жилья в Санкт-Петербурге в 2023 году снизился по сравнению с прошлым годом с 3,414 млн кв. м до 2,771 млн кв. м. Об этом вчера сообщил председатель городского комитета по строительству Игорь Креславский. Объем ввода в 2024 году запланирован на уровне 2,611 млн кв. м. Застройщики называют причину снижения объемов жилого строительства естественной реакцией на тенденции спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что тренд на снижение целевых показателей ввода жилья с большой долей вероятности сохранится в ближайшие годы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты считают, что тренд на снижение целевых показателей ввода жилья с большой долей вероятности сохранится в ближайшие годы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Установленный показатель выполнения национального проекта «Жилье» для Санкт-Петербурга на 2023 год определен на уровне 2,771 млн кв. м, что на 700 тыс. кв. м меньше планового объема ввода в прошлом году, равного 3,14 млн кв. м. На 2024 год плановый объем жилищного строительства составляет 2,61 млн кв. м. Об этом вчера на итоговой пресс-конференции строительного блока городского правительства рассказал председатель комитета по строительству Игорь Креславский.

По информации господина Креславского, в 2022 году в Санкт-Петербурге введено 3,474 млн кв. м жилья в 461 доме на 70,2 тыс. квартир. Кроме жилых метров, в городе построен и сдан в эксплуатацию 51 социальный объект: 21 объект в рамках адресной инвестиционной программы, 30 объектов — за счет внебюджетых средств. В этом году город планирует ввести 76 социальных объектов: 37 детских садов на 5570 мест, 17 общеобразовательных школ и одну школу дополнительного образования на 14,5 тыс. человек. Напомним, в январе во время визита президента РФ Владимира Путина в Петербург губернатор города Александр Беглов пообещал устранить проблему дефицита мест в детских садах. «Если в некоторых районах есть дефицит, то в этом году мы его решим»,— сказал глава Петербурга.

В 2022 году бюджет комитета по строительству был исполнен на 98,4%. По словам главы руководителя комитета по строительству, это рекордный показатель за последние годы. В денежном эквиваленте это исполнение составило 53,58 млрд рублей. В 2021 году исполнение бюджета находилось на уровне 98,3%. До 2020 года показатель достигал 80%.

Город снижает планы по вводу, скорее всего, ориентируясь на ранее выданные разрешения на строительство, предполагает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». Сокращение соответствует снижению спроса, тем самым оно балансирует соотношение спроса и предложения на рынке, полагает Владислав Фадеев, начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики «Главстрой Санкт-Петербург».

Для рынка более важен показатель текущего предложения, на который влияет спрос. По итогам 2022 года он сократился на 20% относительно 2021-го, напоминает господин Фельдман. «В прошлом году девелоперы были осторожны с выводом нового предложения на рынок. Поэтому сокращение показателей ввода с учетом снижения активности застройщиков, особенно в городской черте, было ожидаемым»,— заключает эксперт.

Господин Фадеев говорит, что снижение объемов строительства — естественная причина, когда ввод с определенной задержкой следует за тенденциями спроса. «Очевидно, что и при планировании на федеральном уровне эти причины также принимаются во внимание. Кроме того, большие объемы ввода должны быть поддержаны соответствующим строительством социальной инфраструктуры»,— обращает внимание представитель «Главстрой Санкт-Петербург».

По мнению директора по маркетингу ГК «Ленстройтрест», тренд на снижение целевых показателей ввода жилья с большой долей вероятности сохранится в ближайшие годы. Этому способствуют экономическая неопределенность, снижение доходов населения и доступности жилья на фоне высоких цен. «По нашей оценке, в 2023 году спрос снизится еще на 10–15% по сравнению с прошедшим»,— приводит цифры господин Фельдман.

Александра Тен