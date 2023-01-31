Отечественные бренды выходят на соревнования

Спортивные федерации и клубы Удмуртии в связи с уходом из России иностранных производителей столкнулись с проблемой закупки спортивной амуниции и инвентаря. Трудности возникают из-за сложной логистики и роста цен. Отечественные аналоги не всегда соответствуют качеству продукции ушедших заграничных компаний, а, например, фигурные коньки или кроссовки требуемого уровня в России вообще не производят, отмечают представители спортивных сообществ. Однако некоторые спортсмены уже нашли замену ушедшим заграничным брендам, в том числе у удмуртских производителей. В минспорте республики говорят о необходимости поддерживать импортозамещение такой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Москве 25 января прошел круглый стол по физической культуре и спорту, на котором обсудили проблемы и перспективы развития отечественной промышленности в этой отрасли. Министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин поделился с участниками опытом импортозамещения зарубежных технологий на примере местных компаний, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Подготовка спортсменов и формирование резерва напрямую связаны с приобретением современного оборудования и инвентаря. Для решения этой задачи в современных реалиях необходимо развитие российской спортивной промышленности, которая позволит обеспечить своевременное и качественное импортозамещение. Сейчас в Удмуртии работает порядка 20 малых и средних предприятий, занимающихся производством для отрасли»,— прокомментировал господин Парахин.

В спортивных федерациях и клубах Удмуртии ситуация по импортозамещению спортинвентаря и амуниции различается. В хоккейном клубе «Ижсталь» рассказали, что экипировку закупают зарубежную. «К сожалению, российские разработки в амуниции для хоккеистов пока что очень сильно уступают иностранным. Да, есть отдельные штучные экземпляры, просто великолепные, но они для нас очень дороги»,— прокомментировали в хоккейном клубе.

Схожая ситуация в Удмуртской Федерации фигурного катания. Как рассказала президент федерации Эльмира Шарафутдинова, до февраля 2022 года они приобретали коньки из Англии и Канады, и их всегда можно было купить в России.

«После февраля прошлого года главная сложность касалась финансовой стороны вопроса, потому что ценник значительно вырос. Если раньше мы покупали коньки в районе 60 тыс. руб., то за последний год цена поднялась выше 100 тыс. руб. Также есть определенные сложности с поставками. Некоторые фигуристы, имеющие связи за рубежом, привозят их оттуда. Другие вынуждены брать коньки с рук. Кто-то катается на более бюджетных вариантах»,— сказала госпожа Шарафутдинова.

Она считает, что импортозамещение фигурных коньков от производителя Удмуртии невозможно. «У нас нет технической базы для производства. Ботинок должен быть определенной жесткости, особенно для прыжковых элементов. Как и лезвие должно быть из определенной стали и закалки. В России такое не производится»,— заключила госпожа Шарафутдинова.

Несколько лучше ситуация сложилась у биатлонистов. Директор спортивной школы олимпийского резерва по биатлону им. А.М. Демидова Ростислав Мусалимов рассказал, что закупка спортинвентаря у отечественного производителя началась еще в прошлом году. «Одежду для всей сборной Удмуртии как парадную, так и спортивную тренировочную мы закупаем у нашего ижевского производителя “Фанат”. Мы давно с ними сотрудничаем, нас устраивает и качество, и сроки поставки, и цена. Другой наш давний партнер — организация “Алекс”, которая занимается изготовлением газобаллонных пневматических винтовок. Тоже наш ижевский отечественный производитель, который работает на всю Россию»,— прокомментировал господин Мусалимов.

При этом он отметил, что если качество спортивной формы и газобаллонных винтовок их полностью устраивает, то отечественным производителям лыж есть куда стремиться. «Безусловно, какое-то время понадобится, чтобы перейти на должный уровень, но сейчас российский рынок развивается. Союзом биатлонистов России активно внедряется импортозамещение лыж, палок, ботинок, крепления. Надеемся, что в ближайшее время российские производители смогут составить конкуренцию зарубежным брендам»,— рассказал господин Мусалимов. Он добавил, что в последний раз лыжи иностранных производителей для профессиональных спортсменов они закупали год назад. Однако для спортивной школы олимпийского резерва по биатлону спортивную амуницию приобретают полностью у отечественного производителя.

В Федерации баскетбола Удмуртии также особых проблем с амуницией нет. «Если брать форму, кольца, щиты, то это все российского производства. Кроме того, мы давно сотрудничаем с нашим удмуртским брендом “Хотейспорт” и закупаем у них форму»,— прокомментировал председатель федерации Марат Зиятдинов. При этом он добавляет, что некоторые сложности все равно есть. «Все кроссовки импортного производства, достойных аналогов нет. Главные проблемы — с логистикой и увеличением цен. Также выросла стоимость мячей, и стало сложнее в плане сроков поставок. Однако все вопросы рабочие, они решаемы»,— добавил господин Зиятдинов.

Уход из России зарубежных компаний для отечественных производителей стал отличной возможностью занять освободившуюся нишу, считает Дмитрий Устинов, директор компании «Хотейспорт», занимающейся выпуском игровой и тренировочной формы.

По его словам, с каждым годом спрос на их продукт растет. «Связано ли это с уходом из России иностранных брендов, трудно сказать. Мы прогрессируем каждый год и вкладываем в это много сил и средств. Закономерно получаем отдачу в виде новых клиентов. На данный момент все еще есть параллельный импорт и спортсмены имеют возможность без труда приобретать экипировку компаний, которые ушли из страны»,— прокомментировал господин Устинов. Он обращает внимание, что сборные России по различным видам спорта выступают в форме не отечественного производства, и сейчас отличный момент, чтобы переориентироваться на местных производителей.

Дмитрий Устинов рассказал, что региональные власти оказывают им поддержку в развитии бизнеса, но подчеркнул, что самой лучшей помощью для них будет агитация населения заказывать продукцию у местных производителей. По словам господина Устинова, с материалами для изготовления экипировки особых трудностей нет. «Примерно 60-70% используемой ткани произведены в России»,— сказал он. Однако нередко они пользуются услугами посредников для заказа необходимых материалов через параллельный импорт.

Среди ижевских производителей есть также компания «Танцующие», которая изготавливает одежду и инвентарь для фигурного катания и художественной гимнастики. «Производимая продукция изготавливается, в том числе из зарубежного сырья. Это еще раз говорит о необходимости создания собственных современных технологических решений. Это огромный потенциал для роста, и позволит значительно увеличить внутренний товарооборот продукции, произведенной в России, а также увеличить экспортную составляющую в страны-партнеры»,— сказал Денис Парахин.

Татьяна Колегова