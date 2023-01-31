Путин поручил включить курс «Основы российской государственности» в вузовские программы

До 1 сентября 2023 года Минобрнауки должно разработать модуль «Основы российской государственности» для программ вузов. Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Госсовета.

Также Минобрнауки совместно с Минтрудом, Росмолодежью и «Ассоциацией волонтерских центров» разработает курс «Обучение служением» для включения в вузовские программы. Содержание курсов на сайте Кремля не уточняется.

«Ъ» ознакомился с методическим пособием (.pdf) по предмету «Обучение служением», разработанным «Ассоциацией волонтерских центров», которой президент поручил включить этот курс в программы вузов. В нем «Обучение служением» называется «уникальной образовательной методикой», которая состоит в том, что студенты усваивают академическую программу через «общественно полезную деятельность» и рефлексию.

О том, что «Основы российской государственности» могут начать преподавать в вузах, в ноябре сообщила газета «Ведомости». По информации ее источников, российские власти обсуждают комплексную реформу гуманитарного образования в стране.

Подробнее о «патриотических предметах» в вузах — в публикации «Ъ» «Полный пентабазис».

Андрей Сапожников