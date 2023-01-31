Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поручил включить курс «Основы российской государственности» в вузовские программы

До 1 сентября 2023 года Минобрнауки должно разработать модуль «Основы российской государственности» для программ вузов. Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Госсовета.

Также Минобрнауки совместно с Минтрудом, Росмолодежью и «Ассоциацией волонтерских центров» разработает курс «Обучение служением» для включения в вузовские программы. Содержание курсов на сайте Кремля не уточняется.

«Ъ» ознакомился с методическим пособием (.pdf) по предмету «Обучение служением», разработанным «Ассоциацией волонтерских центров», которой президент поручил включить этот курс в программы вузов. В нем «Обучение служением» называется «уникальной образовательной методикой», которая состоит в том, что студенты усваивают академическую программу через «общественно полезную деятельность» и рефлексию.

О том, что «Основы российской государственности» могут начать преподавать в вузах, в ноябре сообщила газета «Ведомости». По информации ее источников, российские власти обсуждают комплексную реформу гуманитарного образования в стране.

Подробнее о «патриотических предметах» в вузах — в публикации «Ъ» «Полный пентабазис».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...