В Новороссийске продуктовый магазин сменил вывеску с радугой во избежание пропаганды ЛГБТ

Владельцы продуктового магазина, расположенного на улице Карамзина в Новороссийске, сменили скандальный логотип. На изменение обратили внимание «Блокнот Новороссийск».

Фото: "Блокнот Новороссийск"

Более 20 лет торговый объект украшала вывеска с радугой в круге и рукопожатием. Но 13 января изображение возмутило одного из посетителей, он посчитал, что демонстрация радуги — это пропаганда ЛГБТ.

Фото: "Блокнот Новороссийск"

Полиция организовала проверку по данному факту. В итоге руководство магазина приняло решение убрать вывеску.

В мае в Новороссийске бизнесмен переименовал сеть мясных магазинов, отказавшись от литеры Z в названии. Ранее использование в вывесках торговых точек латинской буквы, которая стала символом поддержки российских военных на Украине, вызвало негативную реакцию части горожан. Некоторые жители Новороссийска сочли использование символа в названии мясного магазина («За мясом») «оскорбительным и предательским».

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram