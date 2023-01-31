Промышленники взяли ипотеку

Производитель металлоконструкций «Альтернатива» из Челябинской области первым на Урале получил кредит по госпрограмме «Промышленная ипотека». Сбербанк предоставил предприятию 33,6 млн руб. сроком на семь лет под 5% годовых. На эти средства компания, изготавливающая вентилируемые фасады, приобретет недвижимость для расширения производства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, продвигавший идею промышленной ипотеки с 2021 года, анонсировал скорый запуск региональной программы. Эксперты отмечают, что потенциальных получателей промышленной ипотеки в регионе довольно много, реальный спрос на эти займы будет зависеть от того, как изменятся ее условия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие из Трехгорного оказалось среди трех первых получателей промышленной ипотеки от Сбербанка

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Предприятие из Трехгорного оказалось среди трех первых получателей промышленной ипотеки от Сбербанка

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Челябинской области заработала государственная программа «Промышленной ипотеки». Сбербанк предоставил первый на Урале кредит ООО «Альтернатива» (Трехгорный). Предприятие, специализирующееся на производстве металлоконструкций для монтажа навесных вентилируемых конструкций, получило 33,6 млн руб. под 5% годовых сроком на семь лет. Об этом сообщает Челябинское отделение Сбербанка.

Промышленная ипотека для «Альтернативы» — это один из трех кредитов по программе, выданных на сегодня Сбербанком в России. Их общая сумма составила 469 млн руб. Южноуральское предприятие, приобретая недвижимость, намерено расширить свои складские и производственные помещения. «В дальнейшем мы планируем нарастить объемы выпуска продукции за счет увеличения производственных площадей. Чтобы расширить производство комплектующих для навесных вентилируемых фасадных систем из оцинкованного и нержавеющего металлопроката, мы взяли у челябинского Фонда развития промышленности заем на покупку оборудования. Первая его партия уже пришла, монтаж запланирован на февраль, разместить его мы надеемся уже на новой площадке»,— цитирует управляющего ООО «Альтернатива» Максима Маерова пресс-служба правительства региона. Первый льготный заем в размере 36 млн руб. под 1% годовых компания получила в октябре 2022 года.

«Бизнес Челябинской области всегда открыт нововведениям, и во многих программах местные компании — в числе первых»,— комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. По его словам, банк и Минпромторг ведут работу по расширению условий программы, и в ближайшее время планируется утвердить изменения, которые позволят направлять промышленную ипотеку не только на покупку недвижимости, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, предложивший идею промипотеки в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме, анонсировал скорый запуск региональной программы. «Начала работать важная инициатива, которую мы продвигали вместе с нашими предприятиями. Это еще одна действенная мера поддержки производств в условиях санкций и работы по импортозамещению. Уверен, что средства помогут компании “Альтернатива” увеличить объемы производства. Думаю, другие южноуральские предприятия также ей воспользуются. Кстати, скоро в дополнение к федеральным решениям мы запустим и нашу региональную программу промышленной ипотеки»,— прокомментировал губернатор в своем telegram-канале. По предварительным данным, по областной программе промпредприятия смогут получить в кредит от 10 млн до 50 млн руб. под 3–5% годовых на покупку, строительство и реконструкцию объектов недвижимости.

Правительство РФ утвердило параметры промышленной ипотеки в сентябре 2022 года. Кредит в размере до 500 млн руб. можно получить на срок до семи лет по ставке 5%, а для технологических компаний — 3% годовых. Уполномоченными по работе с госпрограммой определили 16 банков.

Руководитель консалтинговой компании So Invest Анастасия Кузьминова отмечает, что в регионе около тысячи потенциальных получателей промышленной ипотеки. Сколько из них воспользуются инструментом, будет зависеть от того, будут ли послабления в направлениях использования займа сопровождаться какими-либо дополнительными ограничениями для заемщиков. «Не факт, что после изменения условий все желающие смогут получить средства на стройку или реконструкцию, в этом случае лимитом может стать бюджет на субсидирование ставки»,— говорит она.

Юлия Гарипова