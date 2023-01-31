Для розыска не хватило обоснования

Санкт-Петербургский городской суд 31 января в рамках апелляционного заседания отменил постановления о заключении под стражу и розыске миллиардера Бориса Берсона по делу о пожаре в «Доме А. Черкасского» (Риттера). Об этом «Ъ» сообщил адвокат бизнесмена Станислав Синицын. Также в рамках заседания городской суд отменил решение Василеостровского районного суда о помещении господина Берсона в стационар для проверки на наличие психических отклонений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Берсон

Фото: Адамант Борис Берсон

Фото: Адамант

Городской суд Петербурга в рамках апелляционного заседания отменил два постановления Василеостровского районного суда в отношении бывшего акционера холдинга «Адамант» Бориса Берсона: об изменении меры пресечения на заключение под стражу и розыске и о назначении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом «Ъ» сообщил адвокат бизнесмена Станислав Синицын. Защитник подчеркнул, что его доверитель остается дома и получает лечение амбулаторно.

«Сегодня у нас две победы. В результате апелляционного слушания Санкт-Петербургским городским судом было отменено постановление об изменении меры пресечения на заключение под стражу и розыске, а также постановление о назначении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы. В настоящий момент это решение еще можно обжаловать»,— сообщил «Ъ-СПб» адвокат господина Берсона Станислав Синицын.

10 января этого года Василеостровский суд постановил, что в отношении Бориса Берсона избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на полгода, бизнесмена объявили в розыск. В апелляционной жалобе защита утверждала, что данное постановление, как и ходатайство перед судом государственного обвинителя об изменении меры пресечения на заключение под стражу, противоречит ст. 7 УПК РФ (в соответствии с которой определения суда и постановления судьи должны быть законными, обоснованными и мотивированными). Адвокаты настаивали, что доводы, изложенные в ходатайстве, «только субъективные и ничем не аргументируемые предположения государственного обвинителя, ничем не подтвержденные».

Также, по мнению защиты, отказ суда от должной оценки доводов адвокатов создает преимущество для стороны обвинения и является признаком пристрастности суда. Кроме того, суд не учел в должной мере имеющуюся в материалах уголовного дела медицинскую документацию, а просто формально перечислил в своем постановлении основные тезисы заболеваний, уверяют адвокаты господина Берсона.

14 октября 2022 года в отношении миллиардера была назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. В удовлетворении ходатайства защиты против назначения обследования было отказано. Доводы о необходимости проведения экспертизы государственным обвинителем предоставлены не были.

Адвокаты считают, что суд при вынесении постановления не дал надлежащей оценки тяжести заболеваний и лечения обвиняемого, а также возможности проведения стационарной психолого-психиатрической экспертизы.

«Факты, свидетельствующие о том, что при проведении стационарной психолого-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого многократно увеличиваются риски ухудшения состояния здоровья, также судом рассмотрены не были»,— говорится в жалобе.

Следствие по делу о пожаре в особняке Риттера считает, что бизнесмен с 21 августа 2013 года по 28 мая 2021 года проявил преступное бездействие в вопросе сохранения и использования объекта культурного наследия регионального значения, в результате чего здание пострадало в результате пожаров. Общая сумма ущерба составила 39,1 млн руб. Ранее «Ъ-СПб» писал, что дело против соучредителя «Адаманта» Бориса Берсона возбудили после серии пожаров в историческом особняке Риттера на Университетской набережной. Обвинение по ст. 243.1 УК РФ ему предъявили 29 мая. Суд обязал Бориса Берсона отреставрировать здание на Университетской набережной еще в декабре 2020 года.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург