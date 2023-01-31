Нетрадиционное акушерство оценят в суде

В Краснодаре в суд поступил иск местной жительницы о взыскании 2 млн руб. с инструктора по йоге Юлии Смеян, которая вместе со своей коллегой Наной Лига, принимала у женщины роды на дому. В результате возникших осложнений новорожденный погиб, по факту смерти ребенка было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время судебного процесса Нана Лига заболела и умерла, а Юлия Смеян летом 2022 года была приговорена к четырем годам условно. Инструктор по йоге не признает себя виновной и обжалует решение суда в кассации.



Советский районный суд Краснодара принял к производству иск местной жительницы, которая требует взыскать с инструктора по йоге Юлии Смеян компенсацию морального и материального ущерба в сумме 2 млн руб., информация о поступлении заявления опубликована в картотеке суда.

Как стало известно «Ъ-Юг», финансовые претензии женщины связаны с уголовным делом, в котором она признана потерпевшей.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека») было возбуждено в 2019 году в отношении краснодарских инструкторов по йоге Наны Лига и Юлии Смеян. Процесс проходил в Советском райсуде Краснодара, уголовное преследование госпожи Лига было прекращено в связи с ее смертью, а подсудимая Юлия Смеян в июле 2022 года была признана виновной и приговорена к четырем годам лишения свободы условно.

Информация о тренерах по йоге Нане Лига и Юлии Смеян размещена на нескольких специализированных информационных ресурсах, посвященных практикам самопознания и личностного роста, обе позиционировали себя в качестве специалистов по йоге для беременных и для молодых мам.

Гражданка Украины Юлия Смеян также занимается астропсихологическим анализом и предсказательными системами, ведет занятия по танцам стиля Tribal (сочетание элементов восточного танца и фламенко).

Как следует из опубликованных материалов судебного процесса, в 2019 году Нана Лига и Юлия Смеян договорились с местной жительницей о том, что женщина будет рожать на дому, а инструкторы по йоге окажут ей услуги по родовспоможению. Женщину убеждали в том, что роды на дому будут лучше как для ее здоровья, так и для здоровья будущего ребенка. Нана Лига и Юлия Смеян утверждали, что безопасность домашних родов в присутствии специалистов по йоге якобы гарантирована.

Стоимость услуг была определена в 65 тыс. руб., женщина оплатила 15 тыс. руб. авансом. При этом инструкторы по йоге Лига и Смеян не имели ни медицинского образования, ни лицензии на оказание акушерской помощи.

Во время домашних родов, при которых присутствовали Нана Лига и Юлия Смеян, у роженицы возникли осложнения, из-за которых пришлось вызвать скорую. Однако приехавшие медики не смогли помочь новорожденному, ребенок скончался.

В ходе следствия и суда фигурантки дела не признали себя виновными, Юлия Смеян обжаловала приговор в Краснодарском краевом суде, утверждая, что между ее действиями и гибелью ребенка нет причинно-следственной связи.

Потерпевшая женщина также подала жалобу на приговор, настаивая на назначении подсудимой наказания с реальным отбыванием срока в колонии. Краевой суд не нашел оснований для отмены приговора, после чего Юлия Смеян обратилась с жалобой в Четвертый кассационный суд.

Адвокат Владимир Чернобай, защищавший Юлию Смеян в судах первой и второй инстанции, от комментариев отказался. Госпожа Смеян в телефонном разговоре с «Ъ-Юг» сказала, что не видит смысла обсуждать ситуацию.

Анна Перова, Краснодар