Жительница Татарстана не смогла вернуть вложенные в финпирамиду средства

Жительница Набережных Челнов не смогла через суд вернуть средства, которые она инвестировала в Hermes Finance Limited – компанию из структуры Life is Good Романа Василенко с признаками финансовой пирамиды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

По словам женщины, стороны подписали договор инвестирования в мае 2021 года. При этом она заявила, что заняла деньги ответчику под расписку, тот же сообщил, что жительница захотела, как и он, поучаствовать в инвестировании в компанию Hermes Finance Limited, а теперь она не намерена выводить деньги со счета, поскольку курс евро упал.

Суд установил, что ответчик действительно был посредником для вклада в компанию, в которой Центробанк также усмотрел признаки финансовой пирамиды. Однако признаков неосновательного обогащения в его действиях он не нашел, поскольку мужчина перечислил жительницу ту сумму в евро, которая была эквивалентна сумме в рублях. В иске женщине отказали.

"Ъ-Казань"