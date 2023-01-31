Сайт OnlyFans вновь доступен для российских пользователей

Как убедился «Ъ», сайт сервиса подписки на контент OnlyFans вновь открывается в России после технического сбоя. Ранее при попытке зайти на сайт отображалась ошибка «403 Forbidden». РБК в OnlyFans заявили , что сбои возникли из-за технической проблемы.

В апреле 2022 года OnlyFans объявил о приостановке обслуживания пользователей из России. Тогда его представители объяснили это ужесточением ограничений на платежи в Россию и из России, что делает невозможным обслуживание сообщества авторов.

О концепции OnlyFans — в материале «Ъ» «Порно или инвестиции».

Андрей Сапожников