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Коммерсантъ FM
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Сайт OnlyFans вновь доступен для российских пользователей

Как убедился «Ъ», сайт сервиса подписки на контент OnlyFans вновь открывается в России после технического сбоя. Ранее при попытке зайти на сайт отображалась ошибка «403 Forbidden». РБК в OnlyFans заявили , что сбои возникли из-за технической проблемы.

В апреле 2022 года OnlyFans объявил о приостановке обслуживания пользователей из России. Тогда его представители объяснили это ужесточением ограничений на платежи в Россию и из России, что делает невозможным обслуживание сообщества авторов.

О концепции OnlyFans — в материале «Ъ» «Порно или инвестиции».

Андрей Сапожников

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