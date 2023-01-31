Михаил Коростелев возглавил Мучкапский район Тамбовской области

58-летний Михаил Коростелев был избран главой Мучкапского района Тамбовской области. Соответствующее решение приняли на прошедшем заседании поселкового совета народные депутаты.

Господин Коростелев ранее занимавший должность главы поселкового совета. На посту руководителя муниципалитета он сменил Александра Хоружего, который возглавлял Мучкапский район больше 20 лет, а в октябре прошлого года досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Михаил Коростелев сам уроженец Мучкапского, имеет высшее образование.

Владимир Зоркий