Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта об обезличивании персональных данных

Президент Владимир Путин поручил Госдуме к 15 июля рассмотреть законопроект об обезличивании персональных данных. Соответствующее поручение дано по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», прошедшей в конце ноября прошлого года.

Господин Путин поручил нижней палате парламента ускорить рассмотрение документа, ответственным за исполнение назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Для развития AI в здравоохранении президент распорядился создать базы обезличенных данных пациентов, а также рассмотреть возможность доступа российских разработчиков ПО к обезличенным персональным данным для внедрения технологий машинного обучения.

Согласно действующему законодательству, персональные данные подлежат обезличиванию, когда достигнута цель их обработки. Для защиты прав гражданина при обработке его данных был принят ФЗ «О персональных данных».

В конце 2022 года было предложено распространить механизмы экспериментального правового режима (ЭПР) на сферу обработки персональных данных. В рамках ЭПР бизнесу позволено соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей, которые позволяют применять соответствующие технологии.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Персональные данные поместят в “песочницу”».

Мария Федотова