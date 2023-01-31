Сергей Лавров получил от главы МИД Египта послание Энтони Блинкена с призывом «прекратить и уйти»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров cообщил, что получил послание от госсекретаря США Энтони Блинкена через главу МИД Египта Самеха Шукри. По словам господина Лаврова, смысл послания заключался в том, что Россия должна уйти с Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самех Шукри и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Самех Шукри и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз переданное через господина министра послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо»,— сказал Сергей Лавров по итогам переговоров с господином Шукри в Москве (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем, по словам главы российского МИДа, вторую часть этого послания Энтони Блинкен не огласил, однако она была изложена генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время его визита в Южную Корею. «Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир»,— напомнил господин Лавров.

Самех Шукри встретился с Энтони Блинкеном в Египте 29 января. Сегодня, 31 января, Самех Шукри посетил Москву для переговоров с Сергеем Лавровым.

В ходе визита в Южную Корею 29 января Йенс Столтенберг заявил, что победа России по итогам военного конфликта cтанет трагедией не только для украинцев, но и для всего мира. По его словам, для тех, кто верит в демократию, важно избежать победы президента России Владимира Путина.

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Лусине Баласян