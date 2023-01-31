Городской суд Петербурга исключил из базы розыска миллиардера Берсона по делу о пожаре в особняке Черкасского

Санкт-Петербургский городской суд в рамках апелляционного заседания отменил постановление о заключении под стражу и розыске миллиардера Бориса Берсона по делу о пожаре в «Доме А. Черкасского» (Риттера). Об этом «Ъ-СПб» 31 января сообщил адвокат бизнесмена Станислав Синицын.

Защитник подчеркнул, что его доверитель остается дома и получает лечение амбулаторно, а СИЗО ему больше не угрожает. «Сегодня у нас две победы. В результате апелляционного слушания Санкт-Петербургским горсудом было отменено постановление об изменении меры пресечения на заключение под стражу и розыске и постановление о назначении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы. В настоящий момент, последнее решение еще можно обжаловать. Но с постановлением об изменении меры пресечения и розыске была не согласна даже городская прокуратура, которая также просила отменить решение Василеостровского суда»,— отметил господин Синицын.

В рамках уголовного дела о пожаре в особняке Риттера следствие полагает, что бизнесмен с 21 августа 2013 года по 28 мая 2021 года проявил преступное бездействие в вопросе сохранения и использования объекта культурного наследия регионального значения, в результате чего здание пострадало в результате пожаров. Общая сумма ущерба составила 39,1 млн руб.

Напомним, что Василеостровский районный суд Петербурга объявил в розыск Бориса Берсона и изменил ему меру пресечения с запрета определенных действий на заочный арест 17 января. Суд пришел к выводу, что бизнесмен уклоняется от явки в суд и скрывается.

Екатерина Рязанова

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