Соучредителя «Адаманта» Берсона объявили в розыск по делу о пожаре в особняке Риттера

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга объявил в розыск бывшего акционера холдинга «Адамант» Бориса Берсона в рамках рассмотрения уголовного дела о пожаре в «Доме А. Черкасского» (Ритерра). Ему также изменили меру пресечения на заключение под стражу, сообщили 17 января в объединенной пресс-службе судов города.

Как полагает следствие, с 21 августа 2013 года по 28 мая 2021 года миллиардер проявил преступное бездействие в вопросе сохранения и использования объекта культурного наследия регионального значения, в результате чего здание пострадало в результате пожаров. Общая сумма ущерба составляет 39,1 млн руб. Фигурант на протяжении длительного времени на судебный процесс не являлся и предоставлял больничные листы, открытые в «различных негосударственных медицинских учреждениях за короткий срок до судебных разбирательств, при этом сведений о том, что имеющиеся у Берсона заболевания препятствуют участию в рассмотрении дела представлено не было».

Суд пришел к выводу, что Борис Берсон уклоняется от явки в суд и скрывается. Ему изменили меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу на полгода со дня фактического задержания. При задержании его должны направить в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Производство по делу в настоящее дело приостановлено.

В начале декабря «Ъ-СПб» рассказывал, что следком завершил расследование уголовного дела против соучредителя «Адаманта» Бориса Берсона. Его возбудили после серии пожаров в историческом особняке Риттера на Университетской набережной. Обвинение по ст. 243.1 УК РФ ему предъявили 29 мая. Суд обязал отреставрировать Бориса Берсона здание на Университетской набережной еще в декабре 2020 года.

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