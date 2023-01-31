UniCredit получила убыток в €220 млн в России в 2022 году

В 2022 году итальянская группа UniCredit получила убыток в €220 млн из-за российского бизнеса. Об этом сказано в финансовой отчетности банка, опубликованной на его сайте.

Как следует из материалов, в 2022 году без учета бизнеса в России прибыль UniCredit составила €5,4 млрд, с учетом российских активов — €5,2 млрд. В четвертом квартале 2022 года прибыль от бизнеса в России составила €16 млн, в третьем — €344 млн, во втором квартале — €336 млн. В первом квартале российский бизнес принес убыток в сумме €915 млн. В компании связали убытки в первом квартале 2022 года с резким ростом расходов на резервы после ввода войск России на Украину.

Выручка бизнеса в России за год составила €1,26 млрд, что на 86% больше показателей 2021 года. На российские активы пришлось €757 млн в чистом процентном доходе группы, который составил €9,9 млрд.

Группа UniCredit не прекратила работу в России из-за военной операции на Украине, однако начала сокращать риски в стране. По информации Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банк в прекращению работы на российском рынке. ЕЦБ рассматривает присутствие UniCredit в России как «нежелательный источник риска».

Олеся Павленко