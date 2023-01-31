Сергей Шишкарев построит футбольный стадион на 18 тысяч зрителей в Новороссийске

Совладелец транспортно-логистической ГК «Дело» Сергей Шишкарев планирует построить в Новороссийске футбольный стадион на 15–18 тыс. зрителей. Об этом он рассказал в эфире «Матч-ТВ». Предположительно, спортивный объект появится в районе поселка Алексино.

ГК «Дело» стала титульным инвестором новороссийского футбольного клуба «Черноморец» в сентябре прошлого года. В планах Сергея Шишкарева вывести клуб из второй лиги в первый дивизион.

ФК «Черноморец» основан в 1907 году под названием «Олимпия». С 1992 по 2001 год «Черноморец» выступал в высшей лиге. По итогам сезона 2000 года шестое место позволило клубу выступить в Кубке УЕФА 2001/02. В 2002 году «Черноморец» выбыл из высшего дивизиона. С 2012 года выступает в группе 1 Первенства ПФЛ.

По инициативе Сергея Шишкарева в Новороссийске появился профессиональный женский гандбольный клуб «Черноморочка». В рамках развития гандбольного клуба планируется построить спортивную арену на 2,5–3 тыс. мест по аналогии с «Ростов Ареной».

Наталья Решетняк

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