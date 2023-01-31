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Коммерсантъ FM
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Французы хотят бастовать до 62 лет

Проходит второй раунд протестов против пенсионной реформы

Во вторник во Франции началась новая забастовка, сопровождающаяся митингами и демонстрациями против намеченной правительством пенсионной реформы и нового возраста выхода на пенсию в 64 года. Протесты приурочены к началу рассмотрения законопроекта в комиссии по социальным вопросам парламента Франции. Корреспондент “Ъ” Алексей Тарханов передает из Парижа.

Члены профсоюза CGT во время забастовки против пенсионной реформы в Ницце, 31 января

Члены профсоюза CGT во время забастовки против пенсионной реформы в Ницце, 31 января

Фото: Eric Gaillard, Reuters

Члены профсоюза CGT во время забастовки против пенсионной реформы в Ницце, 31 января

Фото: Eric Gaillard, Reuters

В понедельник законопроект, подготовленный правительством Элизабет Борн, был передан парламентской комиссии по социальным вопросам. Первый день обсуждения прошел, мало сказать, бурно. Со всех сторон посыпались поправки, число которых достигло 7 тыс. Депутаты спорили семь часов, но не продвинулись дальше первой статьи, отменяющей большинство специальных пенсионных режимов.

Между тем число недовольных с 19 января только возросло. Тогда их было уже 68%. Новый опрос общественного мнения, проведенный Elabe по заказу BFM, показал, что 72% французов считают реформу пенсионной системы неудачной, а 40% высказываются резко против. В протестах принимают участие 88% крайне левых из числа голосующих за Жан-Люка Меланшона и 82% крайне правых избирателей Марин Ле Пен. Но при этом 71% опрошенных разводят руками и полагают, что реформу парламент все равно примет. Значит, борьба предстоит внепарламентская.

Сегодня к обсуждению подключились профсоюзы, решившие, как и было ими обещано после первого раунда забастовки, продолжить масштабные протесты.

Никто не знает пока, сколько человек выйдет на 200 с лишним заявленных демонстраций, результаты подсчитают лишь к концу дня. Выступления 19 января ознаменовались максимальной за последние годы мобилизацией трудящихся — на улицы Франции вышло, как уверяют профсоюзы, 2 млн человек. Разумеется, полиция называла вдвое меньшие цифры, но истина явно ближе к профсоюзным, чем к правительственным, оценкам.

Зато к началу дня было известно, от чего французам сегодня придется отказаться. Прежде всего от поездок. Транспортники с раннего утра присоединились к забастовке. Например, парижское метро работает только в часы пик, причем далеко не все линии и с уменьшением числа поездов в два, а то и четыре раза. К счастью, не остановятся полностью электрички, связывающие Париж с пригородом и аэропортами, но и они ходят гораздо реже. Замедлятся поезда дальнего следования и региональные линии, отмены поездов возможны в любой момент. На 20% уменьшится число воздушных рейсов — правом на забастовку воспользовались авиационные диспетчеры. И все это до завтрашнего утра. Последний день января стал не лучшим, чтобы пуститься в путешествие.

Многие чиновники не выйдут на работу. Это не вызвало особого одобрения у людей, и без того сталкивающихся с бюрократическими сложностями.

С возмущением говорят о том, что парижская мэрия во главе с Анной Идальго дала 55 тыс. муниципальных служащих оплачиваемый отгул, чтобы они смогли присоединиться к забастовке. Так же поступили многие ее коллеги по всей стране.

Половина школьных учителей не вышли на работу, а их ученики, вместо того чтобы благодарить правительство за внеочередные каникулы и сидеть дома, украшают двери лицеев антиправительственными лозунгами.

Энергетики, как говорит глава профсоюза CGT Филипп Мартинес, готовы «сыграть Робин Гудов». С одной стороны, пойти на красивые жесты, например, перестать учитывать электричество, которое будут потреблять булочные или малые предприятия. С другой — «заставить миллиардеров прожить несколько часов или несколько дней в ситуации, в которой живут бедные люди». Будет ли это означать, что монтеры с утра выкрутят пробки в особняке Ротшильдов, он не сказал. Но на парламентской комиссии уже прозвучали угрозы отключить свет в офисах тех депутатов, которые «предадут интересы народа» и выскажутся за реформу.

Как прошел первый раунд выступлений против пенсионной реформы

Премьер-министр Элизабет Борн не собирается уступать диктату улицы. На вопрос журналистов France Info, возможны ли компромиссы по возрасту выхода на пенсию в 64 года, она отрезала: «Это не подлежит новому обсуждению». Журналисты заключают пари, окажется ли она удачливее, чем прошлый премьер-министр Ален Жюппе, покусившийся в 1995 году при президенте Жаке Шираке на права пенсионеров и вынужденный через месяц капитулировать.

Во что выльются сегодняшние протесты и удержатся ли они в рамках закона, как это удалось в прошлый раз, мы узнаем к вечеру. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен пообещал, что порядок будут охранять 11 тыс. полицейских, 4 тыс. из них — в Париже. «Это честь для национальной полиции и жандармерии — обеспечить французам право на манифестации»,— сказал министр.

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