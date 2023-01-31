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Причиной проблем мобилизованных из Липецкой и Орловской областей названо переформирование воинского подразделения

Причиной «проблемной ситуации» с участием группы липецких, владимирских и орловских мобилизованных стало переформирование одного из воинских подразделений, где они служили. Об этом заявили в правительстве Липецкой области, отметив, что координационный штаб с участием военного прокурора и командования части «продолжает работу по разрешению возникших вопросов».

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

На минувшей неделе группа родственников мобилизованных из Липецкой, Курской, Орловской и Владимирской областей адресовало президенту Владимиру Путину, главе Минобороны Сергею Шойгу и губернаторам четырех областей видеообращение. В нем, в частности, говорилось о том, что мобилизованные, проходившие подготовку в учебном центре во Владимирской области, «стреляли всего пару раз». Позже они якобы «были прикреплены к отдельной разведроте» и находились в зоне СВО, а с 17 января части из них фактически не могли подобрать место для службы, «отказав с 24 января в предоставлении продовольствия». Авторы видео просили прикрепить военнослужащих к какому-либо подразделению, «дать возможность пройти должную переподготовку и медицинское обследование, а также предоставить отпуск».

В правительстве Липецкой области уточнили, что по поручению губернатора Игоря Артамонова вчера прошла встреча начальника регионального управления административных органов Игоря Гречухи с родственниками мобилизованных. Он рассказал семьям, что с бойцами встречались спецпредставители областей, представители военного прокурора и воинского командования. При этом Игорь Артамонов поставил задачу сформировать и доставить гуманитарный груз для военнослужащих и «проконтролировать решение всех возникших проблем». С 31 января в местном штабе «Своих не бросаем» организован прием личных посылок от родственников военнослужащих «расформированного полка».

Андрей Цветков

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