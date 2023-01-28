Военная прокуратура проверит видеообращение родственников мобилизованных из Липецкой, Курской и Орловской областей

В правительстве Липецкой области заявили о «комплексных проверочных мероприятиях» по фактам, которые были перечислены в коллективном видеообращении родственников мобилизованных из Липецкой, Курской, Орловской и Владимирской областей. По данным чиновников, озвученную в сети информацию о возможных нарушениях при прохождении службы в ближайшее время проверит и военная прокуратура.

В правительстве Липецкой области уточнили, что еще до выхода обращения, 23-го января, с родственниками мобилизованных встречался первый заместитель губернатора Александр Рябченко. По итогам этой встречи и было принято решение отправить на место представителя региональной власти: 27 января с первой группой мобилизованных в зоне спецоперации СВО встречались начальник управления административных органов Липецкой области Игорь Гречуха и представитель Владимирской области Сергей Полузин.

28 января по инициативе господ Гречухи и Полузина был организован координационный штаб, в который вошли спецпредставители Липецкой и Владимирской областей, военный прокурор и руководство штаба от воинской части «для выяснения всех фактов, обстоятельств и решения проблем военнослужащих». На 29 января намечен выезд спецпредставителей регионов совместно с военным прокурором для «оперативного реагирования» на месте.

Андрей Цветков