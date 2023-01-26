ТАСС: Минэкономики против принудительного лицензирования кино в России

Минэкономики России не поддерживает инициативу разрешить российским кинотеатрам выпускать в прокат зарубежное кино без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на запрос комитета Совета федерации по экономической политике.

«Минэкономразвития России сообщает, что содержащиеся в обращении предложения о внесении изменений в законодательство РФ не поддерживаются, в том числе в связи с тем, что могут повлечь нарушение международных соглашений, участником которых является Российская Федерация, а также негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты имущества и имущественных прав»,— сказано в ответе Минэкономики.

В ведомстве добавили, что правообладатели имеют право по своему усмотрению запрещать использовать свои произведения другим лицам. Там также отметили, что без разрешения правообладателя другие люди не могут использовать результаты интеллектуальной деятельности.

Из-за начала военной операции на Украине лицензирование своих проектов в России приостановили кинокомпании Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures. В результате прокатные сборы в 2022 году упали на 50–70%, а убытки отрасли достигли 4,5 млрд руб. В начале января замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил о разработке законопроекта о принудительном лицензировании западных фильмов. В Госдуме считают, что это позволит кинотеатрам легально транслировать зарубежное кино.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Кино возвращают в принудительном порядке».

Олеся Павленко