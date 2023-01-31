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обновлено 13:25

В краевом минкульте подтвердили переезд музея PERMM в здание автосалона «Телта-МБ»

В пресс-службе краевого минкульта сообщили, что музей современного искусства PERMM вскоре переедет в здание автосалона «Телта-МБ» на ул. Крисанова, 4. Помещения в здании автосалона учреждение культуры будет арендовать. С 2013 года музей совриска размещался в здании ТЦ компании «Сатурн-Р» на бульваре Гагарина, 24. «Так как данное здание изначально предназначалось под торговые площади, в нем не были учтены особенности, необходимые для музейной деятельности. Кроме того, недостаток площадей вынудил разместить фондохранение в других помещениях»,— пояснили в минкульте.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Два года назад краевые власти начали искать возможные варианты размещения, за это время было рассмотрено несколько возможных площадок для музея. «Будущее здание музея, с большими помещениями и хорошим расположением, дает новые возможности развития. Существующая площадь музея — 3,9 тыс. кв. м; в новом здании она увеличится до 7,2 тыс. кв. м, что позволит выставлять больше экспонатов, а также демонстрировать большие инсталляции. Таким образом, сотрудники музея получат новые инструменты для воплощения новых идей и проектов»,— подчеркнули в минкульте. После переезда в здание автосалона на ул. Крисанова, 4, у музея появится постоянная экспозиция. Планируется также создать зону открытого хранения, что позволит посетителям увидеть эксклюзивные музейные предметы.

Работа над созданием концепции нового музейного пространства PERMM начнется в апреле. Завершить переезд планируется осенью.

Напомним, сегодня стало известно о том, что музей совриска объявил закупку на разработку концепции нового выставочного пространства в автоцентре Mercedes-Benz по ул. Крисанова, 4. Согласно документации на портале поставщиков, победитель торгов разработает для PERMM визуализацию решений по перепланировке здания автоцентра под выставочные площади.

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