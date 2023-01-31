Норвежский фонд благосостояния отчитался о рекордном убытке в $164 млрд за 2022 год

В 2022 году убыток Норвежского фонда благосостояния (нефтяной фонд) составил рекордные $164 млрд (1,64 трлн норвежских крон). На размер убытка повлияли военный конфликт России и Украины, высокая инфляция и рост процентных ставок. Об этом говорится в заявлении фонда.

По итогам 2022 года доходность фонда составила –14,1%. К 31 декабря 2022 года стоимость фонда оценивалась в $1,24 трлн (12,4 трлн крон).

«Рынок затронули военные действия в Европе, высокая инфляция и рост процентных ставок. Это негативно сказалось как на рынке акций, так и на рынке облигаций. Все сектора на рынке имели отрицательную доходность, за исключением энергетики»,— сказал глава фонда Николай Танген.

Норвежский фонд благосостояния — крупнейший в мире государственный инвестиционный фонд. Фонд инвестирует избыточные доходы от нефтегазовой отрасли Норвегии. Ему принадлежит около 1,5% акций в мире. Ранее фонд сообщал об убытке в $174 млрд (1,680 млрд крон) за первое полугодие 2022 года.

Олеся Павленко