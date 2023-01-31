Начался прием заявок на традиционную Строгановскую премию

Региональная общественная организация «Пермское землячество» объявило о начале приема заявок на Строгановскую премию за 2022 год. Прием заявок начнется 1 февраля и продлится до 11 мая на сайте Пермского землячества. Главной особенностью премии станет то, что отборочный цикл посвящен 300-летию Перми и пройдет не в Москве, а в краевой столице.

По итогам 2022 года премия будет присуждаться в традиционных номинациях:

— за честь и достоинство;

— за высокие достижения в общественной деятельности;

— за высокие достижения в экономике и управлении;

— за высокие достижения в науке и технике;

— за высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья;

— за высокие достижения в спорте.

Премия в номинации «За честь и достоинство» присуждается по совокупности трудовых заслуг лауреата в течение длительного периода. По остальным номинациям премия присуждается за конкретные значимые достижения в соответствующей области за прошлый год. Лауреат получает памятный диплом, нагрудный знак, денежную премию в размере 500 тыс. руб. и статуэтку Аники Строганова.

Кроме вручения Строгановской премии землячество проведет цикл мероприятий к 300-летию Перми: будет показан документальный фильм о вкладе воинов-пермяков, погибших за освобождение Подмосковья; издана книга, посвященная трудовому и боевому подвигу пермяков; разрабатывается туристическая карта по местам памяти воинов-уральцев с информационными стендами и указателями. В Перми пройдет научно-практическая конференция, выставка фотографий.