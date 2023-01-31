В Пермском госуниверситете меняется ректор

Как стало известно «Ъ-Прикамье», завтра один из заместителей министра науки и высшего образования РФ может представить врио ректора Пермского государственного национального исследовательского университета, которым будет назначен Игорь Германов. Сейчас господин Германов занимает должность руководителя управления кадровой политики университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кафедры социологии ПГНИУ Фото: Кафедры социологии ПГНИУ

Нынешний руководитель вуза Дмитрий Красильников 30 января был экстренно госпитализирован прямо с рабочего места. Он может покинуть должность по состоянию здоровья.

Об Игоре Германове известно, что он окончил исторический факультет Пермского госуниверситета в 1996 году. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию по социологии. Был председателем профсоюзной организации ПГНИУ, проректором по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе.