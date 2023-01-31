В Пермском госуниверситете меняется ректор

Как стало известно «Ъ-Прикамье», завтра один из заместителей министра науки и высшего образования РФ может представить врио ректора Пермского государственного национального исследовательского университета, которым будет назначен Игорь Германов. Сейчас господин Германов занимает должность руководителя управления кадровой политики университета.
Фото: Кафедры социологии ПГНИУ
Нынешний руководитель вуза Дмитрий Красильников 30 января был экстренно госпитализирован прямо с рабочего места. Он может покинуть должность по состоянию здоровья.
Об Игоре Германове известно, что он окончил исторический факультет Пермского госуниверситета в 1996 году. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию по социологии. Был председателем профсоюзной организации ПГНИУ, проректором по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе.