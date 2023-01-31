Ректор Пермского университета экстренно госпитализирован

Ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников был вчера госпитализирован из университета на автомобиле скорой помощи. В пресс-службе университета эту информацию подтвердили, но от подробных комментариев отказались. И.о. руководителя вуза назначен проректор по научной работе университета Сергей Пьянков. Стоит отметить, что господин Красильников проходил стационарное лечение в краевой клинической больнице и в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПГНИУ Фото: ПГНИУ

Дмитрий Красильников возглавляет ПГНИУ с июля 2020 года, когда он был назначен врио ректора. В мае 2021 года господин Красильников был утвержден в этой должности на постоянной основе.