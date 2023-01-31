В Казани открылся международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина

В Татарском академическом государственному театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани вчера стартовал ежегодный международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина.

Фестиваль открыла премьера спектакля «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини в постановке итальянского режиссера Джузеппе Морасси и дирижера Марко Боэми. Главные партии исполнят солисты ведущих театров России, в том числе — Мариинского и Михайловского.

Всего в программе фестиваля 10 спектаклей и два гала-концерта: оперы: «Тоска» и «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Набукко» и «Трубадур» Джузеппе Верди, «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова.

В спектаклях, помимо ведущих артистов театров России, выступят также оперные певцы и дирижеры из Италии, Белоруссии, Грузии и Азербайджана.

24 февраля в рамках фестиваля состоятся гастроли Мариинского театра, который представит оперу «Хованщина» Модеста Мусоргского. Дирижер – Валерий Гергиев.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"