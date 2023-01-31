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Уголовное дело экс-главы Советского района Владимира Исаева вернули прокурору

Советский райсуд вернул прокурору уголовное дело бывшего главы администрации Советского района Владимира Исаева для устранения недостатков следствия. Его обвинили в получении взяток от уличных торговцев со слов посредников, якобы носивших наличные прямо в кабинеты администрации за то, чтобы власти не ликвидировали незаконные торговые точки. Владимир Исаев вину не признал и считает, что его оговорили бывшие подчиненные.

Суд, рассматривавший это уголовное дело с мая 2022 года, решил, что обвинительное заключение было составлено неконкретно. В частности, следствие не указало, в чем именно заключалось должностное бездействие Владимира Исаева и какое отношение он имел к рабочей группе, которая занималась выявлением и принудительным перемещением объектов самовольной торговли в Советском районе. Поэтому судья Сергей Медведев решил, что при допущенных следствием существенных нарушениях невозможно объективно рассмотреть уголовное дело. Советская райпрокуратура с решением о возврате материалов не согласилась и обжаловала возврат материалов в нижегородском областном суде.

Иван Сергеев

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