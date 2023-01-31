Hitachi Energy продала бизнес в России местному менеджменту

Hitachi Energy сообщила, что закончила продажу активов в России местному менеджменту. Сумма сделки не называется. В пресс-релизе компании говорится, что это — «лучший вариант для сотрудников и клиентов в России».

Hitachi Energy отметила, что полностью ушла с российского рынка. «Новое предприятие будет работать независимо в нескольких локациях в России и сможет вести бизнес с опытным местным персоналом... Отношения между Hitachi Energy и новой местной компанией будут строиться как между независимыми юридическими лицами»,— уточнили в компании.

Hitachi Energy — совместное предприятие (СП) японской Hitachi и шведско-швейцарской ABB Ltd. Оно было создано в 2020 году на базе электросетевого бизнеса компании ABB. В конце 2022 года ABB продала свою долю СП, и Hitachi получила 100% акций компании.

Лаура Кеффер