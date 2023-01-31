Генпрокуратура РФ оспаривает право холдинга Александра Ткачева на аренду участка в пределах ФТ «Сириус»

Арбитражный суд Краснодарского края начал рассмотрение искового заявления заместителя Генерального прокурора РФ о признании недействительным договора аренды участка в границах федеральной территории Сириус. Арендатором участка является ООО «Специализированный застройщик „Сочи-Парк Плюс“», сообщается в картотеке суда. По данным РБК, на спорном участке идет строительство жилого комплекса deluxe-класса Mantera seaview residence.

Площадь спорной территории – около 10 га, кадастровая стоимость – 2,5 млрд руб. Земля находится в федеральной собственности, договор аренды в 2019 году заключило межрегиональное управление Росимущества.

Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс» через аффилированных лиц подконтролен структурам бывшего главы Краснодарского края Александра Ткачева: бенефициаром является бизнес-партнер экс-губернатора Андрей Скок, проектом Mantera seaview residence на начальном этапе руководил Роман Баталов, муж дочери Александра Ткачева. Причина обращения Генпрокуратуры в суд в материалах процесса не указана. По инициативе надзорного ведомства суд 25 января принял обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия в отношении участка и расположенных на нем строений.

«Проект реализуется в соответствии с 214-ФЗ с применением эскроу-счетов. Пользование земельным участком осуществляется в рамках действующих нормативно-правовых актов, условия пользования соблюдаются в полном объеме. Строительство и финансирование проекта Mantera Seaview residence ведется в штатном режиме», — прокомментировал ситуацию «Ъ-Юг» представитель компании.

Анна Перова, Краснодар