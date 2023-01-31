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Chevrolet представил гоночный Corvette Z06 GT3.R

Компания Chevrolet представил новую модификацию спорткара Corvette Z06 — гоночную версию GT3.R.

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Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

Фото: Chevrolet

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Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

Фото: Chevrolet

Автомобиль получил переработанный кузов с более агрессивным аэродинамическим обвесом и дополнительную оптику для марафонских заездов. Машина оснащается 18-дюймовыми колесами от Chevrolet Corvette C8.R с гоночными покрышками. Гоночное купе сохранило алюминиевую силовую структуру, которую дополняет обязательный стальной каркас безопасности.

Corvette Z06 GT3.R оснащен 5,5-литровым двигателем V8 от серийного Z06, но мощность гоночного мотора будет уменьшена для соответствия техническому регламенту GT3. Доработанная подвеска обеспечивает более широкий диапазон настроек. Детальная информация о технических характеристиках будет раскрыта ближе к 2024 году, когда машина получит омологацию для участия в гонках.

Новинка, разработанная заводским подразделением Competition Motorsports и компанией Pratt Miller Engineering, дебютирует в гонках в 2024 году. Заявлено, что автомобиль будет доступен частным командам по всему миру.

Максим Вершинин

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