03 октября, четверг
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Новый Chevrolet Corvette Stingray получил гоночную версию

Компания Chevrolet представила спорткар Corvette C8.R — гоночную версию купе Corvette Stingray последнего поколения.

Спортивный вариант отличается развитым аэродинамическим обвесом с массивным антикрылом, а также дополнительной оптикой для ночных заездов. Технические характеристики гоночного среднемоторного купе пока засекречены.

Гоночный дебют модели состоится в январе 2020 года в рамках марафона «24 часа Дайтоны» в США. Заводская команда Corvette Racing выставит две машины — купе №4 получит серебристую ливрею в стиле Corvette Stingray Racer 1959 года и Chevrolet Aerovette 1973 года с желтыми акцентами, а спорткар №3 будет оформлен в традиционные для команды желтые цвета с серебристыми элементами.

Напомним, премьера купе Chevrolet Corvette Stingray состоялась в июле 2019 года. Новинка с 502-сильным 6,2-литровым бензиновым V8 стала первым серийным среднемоторным спорткаром за всю историю этой модели.

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