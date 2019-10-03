Новый Chevrolet Corvette Stingray получил гоночную версию

Chevrolet Corvette C8.R. Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette C8.R. Фото: Chevrolet

Спортивный вариант отличается развитым аэродинамическим обвесом с массивным антикрылом, а также дополнительной оптикой для ночных заездов. Технические характеристики гоночного среднемоторного купе пока засекречены.

Гоночный дебют модели состоится в январе 2020 года в рамках марафона «24 часа Дайтоны» в США. Заводская команда Corvette Racing выставит две машины — купе №4 получит серебристую ливрею в стиле Corvette Stingray Racer 1959 года и Chevrolet Aerovette 1973 года с желтыми акцентами, а спорткар №3 будет оформлен в традиционные для команды желтые цвета с серебристыми элементами.

Напомним, премьера купе Chevrolet Corvette Stingray состоялась в июле 2019 года. Новинка с 502-сильным 6,2-литровым бензиновым V8 стала первым серийным среднемоторным спорткаром за всю историю этой модели.