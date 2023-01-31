Германия может ограничить поставки российского СПГ

Правительство ФРГ проинформировало компании о планах принять меры, чтобы «по возможности исключить закупки российского сжиженного природного газа». Об этом говорится в письме замминистра энергетики Патрика Грейхена в ответ на вопросы консервативных депутатов, выдержки из которого приводит Bloomberg.

В письме отмечается, что власти не поддерживают импорт российского СПГ. Берлин может в будущем обязать компании информировать о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает пять тераватт-час. Представитель Минэкономики ФРГ отказался от комментариев.

СПГ — единственный вид топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года. Сокращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС привело к тому, что доля СПГ в российском экспорте газа, прежде незначительная, по оценкам аналитиков, выросла до 25%.

О российском экспорте — в материале «Ъ» «Российский СПГ обживается в Европе».

Леонид Уварчев