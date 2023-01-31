Социологу нашли экстремизм

Прокуратура Казани заинтересовалась публикацией социолога Искандера Ясавеева (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), где тот рассуждал о причинах начала спецоперации РФ на Украине. Как считает надзорный орган, статья содержит «признаки побуждения к насильственным действиям против социальной группы», а также «возбуждения ненависти, вражды». Конкретные признаки экстремизма в постановлении прокуратуры не называются. Искандер Ясавеев утверждает, что его «колонка имеет социологический характер» и в ней «нет ничего» экстремистского. Он расценивает возбужденное против него административное дело как «давление и преследование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Антонов Фото: Кирилл Антонов

Дело об административном правонарушении в отношении Искандера Ясавеев, который, по мнению Минюста, является иноагентом, возбудил прокурор Казани Олег Дроздов (копия документа есть у „Ъ“). Социологу вменяется ст. 20.3.1. (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Если суд подтвердит его вину, господину Ясавееву может грозить штраф до 20 тыс. руб., либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест на 15 суток.

Напомним, Искандер Ясавеев, доктор социологических наук, в 2000–2015 годах был доцентом кафедры социологии в Казанском федеральном университете. Однако вынужден был покинуть вуз на фоне конфликта с бывшим ректором Ильшатом Гафуровым (в конце прошлого года тот был арестован по обвинению в организации заказного убийства). После увольнения из КФУ Искандер Ясавеев стал работать в Санкт-Петербургском филиале ВШЭ.

Социолог участвовал в различных протестных акциях, в том числе против проведения спецоперации РФ на Украине в начале года. В начале этого года ему назначили пять суток ареста за участие в несогласованном мероприятии. 17 августа у господина Ясавеева и журналистов, сотрудничавших с российским отделением «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), в том числе с проектом «Idel.Реалии» (также признан иностранным агентом), прошли обыски. 7 октября Минюст РФ включил в список иноагентов самого господина Ясавеева. После этого он был уволен из ВШЭ. Искандер Ясавеев подал иск против вуза.

По данным прокуратуры, «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальной группе», господин Ясавеев совершил, разместив публикацию на сайте «Idel.Реалий». В авторской колонке социолог рассуждал, почему Россия начала специальную военную операцию на Украине. Факт публикации задокументировал центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Татарстану. После этого текст статьи был направлен на лингвистическую экспертизу в Набережночелнинский государственный университет.

Согласно заключению специалиста, указывает надзорный орган, в тексте содержатся «лингвистические признаки побуждения к насильственным действиям против социальной группы по признаку принадлежности к национальности».

Также есть «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку социальной (профессиональной) принадлежности», отметил эксперт. Кроме того, были обнаружены «лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к группе лиц, выделяемой по социальному признаку». Конкретные примеры экстремистских материалов в постановлении надзорного органа не называются.

Прокуратура Казани посчитала, что вина Искандера Ясавеева подтверждается «доказательствами, собранными в ходе проверки». Постановление о возбуждении дела было направлено для рассмотрения в Вахитовский райсуд Казани. Однако дата заседания пока не назначена.

Административное дело было возбуждено 27 января. Однако сам Искандер Ясавеев узнал об этом вчера утром.

Он пришел в МВД по Татарстану, чтобы забрать вещи, изъятые при обыске в августе (ему вернули только часть имущества, телефон и ноутбук остались у правоохранительных органов). В ЦПЭ также пришел представитель прокуратуры, который вручил ему постановление Олега Дроздова.

Господин Ясавеев своей вины не признает. «Я удивлен этим новым административным делом. Психологически на протяжении всех последних месяцев, почти года, я был готов к различного рода давлению и преследованиям, но такой надуманности действий против меня не ожидал»,— сказал он „Ъ“.

Социолог утверждает, что в его тексте «нет ничего, что можно интерпретировать как возбуждение ненависти, унижение и побуждение к насилию». «Колонка имеет социологический характер, я попытался поддержать и внести вклад в публичную дискуссию о мотивах Кремля и факторах, которые привели к трагедии, начавшейся 24 февраля»,— отметил господин Ясавеев. Он подчеркнул, что «у профессиональных социологов вырабатывается своего рода иммунитет к языку вражды». «Предполагаю, что ЦПЭ необходимо было проявлять активность ради отчетности, что и привело к возбуждению такого неубедительного дела»,— заключил социолог.

Кирилл Антонов