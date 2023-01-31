У студента заметили электрический стул

Суд Тюмени приговорил 23-летнего студента Кирилла Мартюшева к трем годам колонии за призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) из-за видео в формате «кружок» в Telegram: следствие и судьи усмотрели в нем угрозы электрическим стулом в адрес сотрудников полиции. Господин Мартюшев был задержан на митинге против специальной военной операции РФ на Украине и записал об этом видеосообщение для матери, которое затем опубликовал в своем Telegram-канале. На записи он рассуждал о применении наказания в виде электрического стула к полицейским, которые в течение пяти часов не пускали к задержанному адвоката. Защита заявляет, что к реальному насилию студент не призывал, ведь «смертная казнь на электрическом стуле возможна только в США».

Уголовное дело в отношении студента Кирилла Мартюшева было возбуждено в конце февраля 2022 года. В день начала военной операции он создал Telegram-канал, на который подписались около 40 человек. Там он опубликовал в том числе видео с антивоенного митинга на центральной площади города. Задержавшие там господина Мартюшева сотрудники полиции доставили его в отдел для составления протокола за участие в несанкционированном митинге (ст. 20.2 КоАП). В отделении Кирилл Мартюшев, по словам его адвоката Павла Руснакова, «провел более пяти часов», а когда его отпустили, записал 58-секундный «кружок» в Telegram для мамы. Студент критиковал обстоятельства своего задержания и «коротко упомянул полицейских и электрический стул», пояснил “Ъ” защитник.

«Кружок» тюменец переслал и в свой Telegram-канал, где его и обнаружили сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД (Центра «Э»). Силовики расценили фразу про электрический стул как экстремистскую, призывающую к насилию над сотрудниками правоохранительных органов. В рамках возбужденного дела студента арестовали.

Павел Руснаков считает, что единственное имеющееся в материалах дела доказательство вины доверителя — психолого-лингвистическая экспертиза — «содержит грубые нарушения»: «Там только мнение лингвиста, не имеющего образования психолога, и делать выводы по нему (о виновности.— “Ъ”) нельзя». Из экспертизы, выполненной по заказу защиты, следует, что к реальному насилию студент «не призывал», поскольку «смертная казнь на электрическом стуле возможна только в США». Само видео там охарактеризовано как «ироничное высказывание мнения».

Обвинение требовало назначить подсудимому четыре года лишения свободы, суд назначил три. В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области уточнили, что господина Мартюшева также обязали выплатить в доход государства 6 тыс. руб. и на два года запретили администрировать сайты в интернете. Вину господин Мартюшев не признал и намерен обжаловать приговор. Адвокат Руснаков заявляет, что настолько «жесткий» приговор стал для него неожиданным: «Это уникальный случай, обычно в таких случаях обходится условным наказанием. А в 2000-е моим клиентам и вовсе не назначали ничего серьезнее штрафов».

Медиаюрист Галина Арапова (внесена в реестр иностранных агентов) напоминает о первом процессе по поводу схожего поста в сети: в 2008 году блогер Савелий Терентьев из Сыктывкара получил год условно за публичное признание в «ненависти» к людям в погонах, обсуждение их «необразованности» и предложение установить в каждом городе «печи, как в Освенциме». Отметим, ему инкриминировали ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В 2018 году Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу господина Терентьева, к тому моменту покинувшего РФ, на «нарушение свободы слова» и предписал компенсировать ему судебные издержки. Слова Кирилла Мартюшева госпожа Арапова также считает «экспрессивным высказыванием о необходимости жесткого наказания со стороны государства (в отношении полицейских, нарушивших права граждан.— “Ъ”), а не самосуда и произвольного насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов».

Илья Смирнов, Екатеринбург; Мария Старикова