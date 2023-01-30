УФАС поднимется на «Эльбрус»

Управление ФАС по Башкирии рассмотрит жалобу уфимской компании «Эльбрус» при принятии заявок от потенциальных инвесторов на заключение концессионного соглашения для строительства объектов переработки отходов под Уфой. Соответствующее проектное предложение направила компания московской группы «ВИС», которая намерена вложить в проект около 5,9 млрд руб. В жалобе говорится, что министерство природопользования и экологии Башкирии предъявило к заявителю необоснованное требование о наличии собственных или заемных средств в размере 5% от общего объема планируемых в проекте «ВИС» инвестиций. В «Эльбрусе» «Ъ-Уфа» сообщили, что готовы участвовать в конкурсе и разработали свой, более выгодный для республики проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поиск концессионера для строительства объектов переработки отходов под Уфой обернулся жалобой в УФАС

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Поиск концессионера для строительства объектов переработки отходов под Уфой обернулся жалобой в УФАС

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сегодня управление УФАС по Башкирии рассмотрит жалобу ООО «Эльбрус» на действия республиканского министерства природопользования и экологии при проведении отбора заявок на право заключения концессионного соглашения по строительству объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) под Уфой.

Минэкологии объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения 31 декабря (в настоящее время он приостановлен). С соответствующим предложением обратилось московское ООО «Русэкогрупп-Уфа», которое намерено в течение двух лет вложить 4 млрд руб. в строительство комплексов обработки ТКО мощностью до 414 тыс. т и участка компостирования. Еще около 1,1 млрд руб. потребуется для создания инфраструктуры объектов размещения отходов. Общая стоимость проекта составит 5,9 млрд руб., до 95% из которых — заемные средства. Ранее сообщалось, что основную часть инвестиций вложит Российский экологический оператор. Зона действия объекта — Уфа, а также Уфимский, Чишминский, Благоварский, Кушнаренковский, Нуримановский и Иглинский районы.

Концессионное соглашение планируется заключить на 27 лет. Минэкологии должно будет предоставить компании участки в аренду. До начала окупаемости объектов размер концессионной платы, которую должен будет выплачивать концессионер, составит 20% от прибыли, а затем — 50%. Недополученные доходы компании республика должна покрывать за счет субсидий из бюджета. Также концессионеру гарантируется возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом, исходя из объема инвестиций и затрат на эксплуатацию объектов, и тарифом, установленным «с учетом соблюдения ограничения роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги», говорится в проекте.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 14 февраля.

По мнению «Эльбруса», минэкологии неправомерно требует предоставить документы, подтверждающие наличие средств или возможность их получения в размере не менее 5% от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций. Действующим законодательством предусмотрено только одно требование к заявителям — их соответствие требованиям ФЗ «О концессионных соглашениях», указала компания в жалобе. Также заявитель отметил, что подача заявки не влечет автоматического заключения соглашения, а лишь означает «необходимость перехода к заключению концессионного соглашения по общим правилам, то есть принятие мер по организации и проведению конкурса».

В жалобе «Эльбрус» просит выдать минэкологии предписание об устранении нарушений.

ООО «Эльбрус» зарегистрировано в сентябре 2020 года в Уфе. Учредителем является Артем Буранов. В 2021 году чистая прибыль составила 31 тыс. руб. при выручке 16 млн руб.

ООО «Русэкогрупп-Уфа» зарегистрировано в 2021 году в Москве. Является дочерней компанией ООО «Русэкогрупп», которое входит в группу «ВИС» — инфраструктурный холдинг, который инвестирует в проекты ГЧП и концессии по созданию объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. По неофициальным данным, принадлежит Игорю Снегурову и Дмитрию Доеву.

Также минэкологии объявило о намерении заключить концессионные соглашения по строительству объектов в Краснокамском и Дюртюлинском районах. С предложениями обратились другие «дочки» «Русэкогрупп» — ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» (1,9 млрд руб.) и ООО «Русэкогрупп-Дюртюлинский» (1,7 млрд руб.). Жалоб по ним не поступало.

Башкирия лидирует среди регионов России по количеству несанкционированных свалок. По итогам 2021 года их насчитывалось более 1,8 тыс. В минэкологии республики неоднократно сообщали, что большинство полигонов для размещения отходов переполнены.

Артем Буранов сообщил «Ъ-Уфа», что «Эльбрус» также разработал проект по строительству объектов для размещения ТКО: «Согласно нашему предложению, тариф для населения будет в полтора раза ниже, чем у «Русэкогрупп-Уфа».

Информация о других участниках конкурса на сайте торгов не раскрывается.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что у «Эльбруса» хорошие перспективы по рассмотрению жалобы. «Практика показывает, что зачастую условия проведения торгов могут быть сформированы в такой редакции, которая не позволит пройти конкурсный отбор никому, кроме определенной компании», — прокомментировал юрист.

По мнению председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова, «это экономически провальный для республики проект». «Компании группы «ВИС» везде работают с обязательным условием о возмещении выпадающих доходов. Я думаю, эти проекты окупятся не скоро, поскольку у нас нет инфраструктуры для сортировки мусора. Согласно нашим подсчетам, ежегодно республике придется выплачивать из бюджета по трем проектам 1,3 млрд руб. Для населения обязательно будет удорожание тарифов», — отметил Александр Веселов. Господин Веселов сообщил, что на заседании совета ассоциации «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» было рекомендовано принять участие в конкурсах двум регоператорам по обращению с ТКО: уфимскому МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» и ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в питерскую группу компаний «Мехуборка»), а также АО «Спецавтохозяйство».

Директор по региональному развитию ГК «Мехуборка» Евгений Юдинцев сообщил «Ъ-Уфа», что в 2022 году «Дюртюлимелиоводстрой» обращался в минэкологии Башкирии с инициативой о заключении концессионного соглашения за меньшую сумму, однако компании было отказано. «В этой связи удивляет выбор правительством концессионера, учитывая большое количество негативной информации о «ВИС». Тем не менее, мы намерены участвовать в конкурсе в Дюртюлинском районе», — заявил господин Юдинцев.

Влада Шипилова