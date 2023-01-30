Helsingin Sanomat: Романа Ротенберга подозревают в помощи в обходе санкций ЕС

Полиция Финляндии подозревает первого президента ФХР, главного тренера СКА Романа Ротенберга, сына бизнесмена Бориса Ротенберга, в том, что он помогал отцу в обходе санкций Евросоюза. По данным полиции, в сентябре 2022 года от его имени было совершено два банковских перевода для уплаты налогов на сумму €120 тыс. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на адвоката Романа Ротенберга Микко Мантере.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Роман Ротенберг

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, Роман Ротенберг заплатил €120 тыс. в качестве налога на недвижимость за спа-отель Langvik в финском Киркукнумме. При этом осенью Финляндия арестовала активы компании Centrum Tanskarla, владеющей отелем, один из владельцев компании — Борис Ротенберг. Имущество не может быть продано или передано в залог без специального разрешения от властей, отмечает Helsingin Sanomat.

Ранее налог на имущество уплачивала компания, владеющая спа-отелем Langvik, отмечает Helsingin Sanomat. Однако в 2022 году компания перестала платить по счетам, после чего долг взял на себя Роман Ротенберг. Следствие считает, что, уплатив налог, господин Ротенберг фактически перевел средства в пользу своего отца, который находится под санкциями ЕС.

Окружной суд Хельсинки рассмотрел иск о конфискации налога на сумму €120 тыс., уплаченного Романом Ротенбергом, 26 января. Иск подавала Центральная криминальная полиция Хельсинки.

Борис Ротенберг переехал в Финляндию по программе репатриации, в которой участвовала его жена, в 1990-х годах. Тогда же он и члены его семьи получили паспорта Финляндии. С 2022 года господин Ротенберг находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Японии, Канады и Швейцарии, в 2020 году санкции против него ввели в Австралии.

Олеся Павленко