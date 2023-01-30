Английский суд одобрил схему реструктуризации облигаций Veon

Схема реструктуризации облигаций нидерландского Veon, с помощью которой холдингу удастся отсрочить погашение бондов общей стоимостью в $1,7 млрд, одобрена британским судом по делам о несостоятельности и компаниях. Генеральный директор Veon Group Каан Терзиоглу считает, что реструктуризация облигаций даст компании время и «финансовую гибкость» для завершения продажи российского бизнеса — «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

Реструктуризация затронет два выпуска облигаций на сумму $1 млрд (срок погашения — 13 февраля 2023 года) и $700 млн (26 апреля 2023 года). Ранее эту схему одобрили владельцы бондов.

«Мы приветствуем одобрение схемы судом. По нашему мнению, оно отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Это дает нашей группе дополнительную финансовую гибкость и время для завершения продажи нашего российского бизнеса»,— приводится в пресс-релизе на сайте Veon цитата господина Терзиоглу.

Ранее в Veon поясняли, что обращение в суд для отсрочки платежей необходимо во избежание двойного платежа. Такая ситуация могла сложиться из-за того, что российский Минфин потребовал от «Вымпелкома» исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, многие из которых инициировали судебные разбирательства. Однако такие платежи не смогут признать Euroclear или Clearstream, из-за чего обязательства вернутся к Veon.

Подробнее о продаже российского бизнеса Veon — в материале «Ъ» «Veon просит кредиторов подождать».

Андрей Сапожников