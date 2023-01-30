Урок с ошибками

В Ульяновске на выборах депутатов молодежной городской думы произошла нестыковка итогов голосования молодых избирателей. Гордума Ульяновска на заседании утвердила список победителей выборов, который отличается от списка, опубликованного ранее молодежным горизбиркомом в официальной городской газете «Ульяновск сегодня». Зампред гордумы Сергей Моргачев предложил разобраться, в чем причина несоответствий, но не был услышан. В гордуме ситуацию не комментируют. В мэрии считают, что «произошла техническая ошибка, и нет никакого подвоха». Политологи считают, что подобные ситуации ведут к потере веры молодежи в ­демократию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото УГД Фото: фото УГД

В минувшую пятницу депутаты Ульяновской городской думы утвердили состав депутатов молодежной гордумы Ульяновска пятого созыва (совещательный консультативный орган при гордуме, оказывающий содействие в сфере молодежной политики). Выборы в молгордуму состоялись 23 января, в них, по данным гордумы, участвовали 5728 молодых избирателей 14–28 лет, в ходе выборов избрано 40 депутатов из 192 кандидатов. Как отметил во время заседания спикер гордумы Илья Ножечкин, депутатами молгордумы стали молодые люди 17–22 лет, из них трое — студенты, 37 депутатов — учащиеся старших классов средних школ Ульяновска.

Выборы проводились по полной аналогии «взрослых» выборов в гордуму, утвержденное депутатами положение о выборах было максимально приближено к реальному законодательству о выборах депутатов гордумы.

Итоги выборов (без итогов голосования по округам) были опубликованы 24 января официальной городской газетой «Ульяновск сегодня». Однако выяснилось, что для утверждения депутатами было предоставлено постановление молодежной избирательной комиссии со спис­ками, отличающимися от уже опубликованных итогов: по округу № 29 вместо ВладимираР., названного победителем в официальной газете, значился МаксимК.

На расхождение обратило внимание одно из местных интернет-изданий, сообщившее, что ВладимирР. был лидером выборной гонки, он поверил в реальность предложенных правил, распространял листовки и плакаты, обошел с агитационной кампанией все старшие классы двух школ, входящих в его округ, в то время как о его конкуренте никто ничего не знал. Издание предположило, что в итоги могли вмешаться, проведя в депутаты нужного молодого человека. По данным издания, родители ВладимираР. пытались выяснить в молодежном избиркоме причины замены, но никакого ответа не получили (в протоколах, опубликованных в газете «Ульяновск сегодня» уже в пятницу, значится, что МаксимК. набрал 104 голоса, а ВладимирР.— 93 голоса).

В пятницу на заседании гордумы зампред Сергей Моргачев заявил, что после публикации «на гордуму упала тень», и надо разобраться с нестыковкой данных, или, если все было честно, «подать на сайт в суд». «Я воздержался от голосования и предложил Ножечкину создать комиссию и провести расследование. Если то, что сообщил сайт, правда, то делать выводы, если нет — подавать в суд, чтобы на гордуме не было пятна. Но заявления в суд нет, значит, что-то не так»,— сказал в беседе с «Ъ» господин ­Моргачев.

В пятницу Илья Ножечкин сообщил на своей странице в VK, что ВладимирР. стал его новым помощ­ником.

Получить комментарии родителей ВладимираР. и самого школьника не удалось. В гордуме «Ъ» пояснили, что работу молодежной избирательной комиссии курирует ТИК Ленинского района Ульяновска, однако председатель ТИК Александр Крашенинников, заявив, что не имеет к этим выборам никакого отношения, комментировать ситуацию отказался. Илья Ножечкин в понедельник был по своему телефону недоступен. Пресс-служба гордумы на запрос «Ъ» в понедельник не ответила.

Первый заместитель мэра Ульяновска Вадим Андреев (в его подчинении управление молодежной политики администрации Ульяновска, курировавшее выборы) пояснил «Ъ», что «произошла техническая ошибка, недосчитались 20 голосов из-за того, что торопились отправить данные в газету». «Никаких подвохов нет. Овчинка выделки не стоит, жалоб не поступало, все удовлетворены»,— добавил вице-мэр. Его информацию подтвердил и председатель молодежного избиркома Эмиль Сираев, пояснив, что в комиссии «поторопились и не учли данные с одного из участков, а когда пересчитали по протоколам, все исправили».

Депутат Госдумы Алексей Куринный (он же — первый секретарь ульяновского обкома КПРФ. — «Ъ») считает, что этих объяснений недостаточно. «Я запрошу всю информацию по этому инциденту, чтобы разобраться. Создается впечатление, что формировалась система, которая позволила бы избрать нужных людей, но система дала сбой из-за реальной активности одного кандидата. Правда, потом они постарались сгладить ситуацию выдачей удостоверения помощника депутата. А то, что детей с раннего возраста приучают к тому, что система может сделать все, что захочет, это неправильно»,— заметил депутат.

Доктор политических наук, председатель экспертного совета ре­гионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Нина Дергунова заметила в беседе с «Ъ», что учителя, с которыми она беседовала, признавали, что «намаялись, привлекая учеников к этим выборам». «Я так поняла, что желающих участвовать в этих выборах особо и не было, и даже некоторые родители не очень-то хотели, чтобы их дети побеждали. Мы делали опросы молодежи в 2021 году и пришли к выводу, что только 30% из опрошенных верят, что наша страна управляется демократически. И то, что сейчас произошло, как раз и уничтожает веру молодежи в демократию. Думаю, гордума должна досконально разобраться в этом, потому что иначе это плохо сказывается на всех»,— заметила политолог.

Сергей Титов, Ульяновск