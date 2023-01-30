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Предприниматель сдался суду

Бизнесмен Армен Джуликян признан виновным в мошенничестве

Энгельсский районный суд арестовал предпринимателя Армена Джуликяна, приговоренного к трем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Приговор был вынесен в минувшую пятницу, и поскольку обвиняемый не явился на заседание суда, судья объявил его в розыск. В областной прокуратуре уточнили, что впоследствии бизнесмен сам явился в суд и разыскное дело в отношении него возбудить не успели. Армен Джуликян не признавал вину, будет ли судебное решение обжаловано, неизвестно, его адвокаты приговор не комментируют.

Фото: Сергей Петунин

Фото: Сергей Петунин

Энгельсский районный суд изменил приговоренному к лишению свободы предпринимателю Армену Джуликяну меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Приговор по уголовному делу в отношении господина Джуликяна был вынесен еще в минувшую пятницу. Как сообщили в суде, бизнесмен был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»). Судья Мария Серебрякова приговорила его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб.

В связи с тем, что обвиняемый, находившийся на тот момент под подпиской о невыезде, не явился на судебное заседание, судья объявила его в розыск.

Однако, как вчера сообщили «Ъ» в прокуратуре Саратовской области, Армен Джуликян самостоятельно явился в суд и мера пресечения была изменена. Разыскное дело в отношении предпринимателя завести не успели.

Суд признал, что в марте 2015 года директор ООО «НБА», которое занималось транзитом нефтепродуктов, Армен Джуликян, используя подконтрольное ему ООО «Алмаз», «зло­употребляя доверием», заключил с директором последнего договор поставки нефти за границу. При этом, как считает следствие, ООО «НБА» перечислило ООО «Алмаз» 76,5 млн руб., а договорные отношения были исполнены частично.

После того как средства поступили на расчетные счета ООО «Алмаз» в качестве платы за поставку нефти, они были зачислены на счета 14 организаций, расположенных в Саратовской и Пензенской областях. В том числе на счет ООО «НБА» поступило более 9,7 млн руб. «В последующем указанные денежные средства были легализованы злоумышленником путем составления подложного договора поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему организациями»,— заключили в суде.

Также, согласно приговору, действуя через неосведомленных о его намерениях подставных лиц, Армен Джуликян предоставил в регистрирующие органы и администрацию Энгельсского района подложные документы и неправомерно завладел земельным участком на территории Энгельса. Затем участок был продан третьим лицам, а районному бюджету был причинен ущерб более 7,5 млн руб.

Дело поступило в районный суд в январе 2022 года.

• Армен Джуликян — известный в Саратовской области предприниматель. Согласно Kartoteka.ru, он владелец ООО «НБА» (хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки), ООО «Смайл центр» (стоматологическая практика), ООО «Есаи» (розничная торговля пищевыми ­продуктами).

Предприниматель был ключевым свидетелем по одному из эпизодов уголовного дела в отношении бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова. В марте 2020 года Энгельсский районный суд Саратовской области признал Лобанова виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде таунхауса на Пристанской улице в Энгельсе от индивидуальных предпринимателей Сергея Аркавенко и Валерия Девяткина и приговорен к восьми годам лишения свободы. При этом суд оправдал Дмитрия Лобанова по эпизоду с получением взятки в виде «имущественной выгоды» в размере 5 млн руб. Следствие считало, что Дмитрий Лобанов по просьбе предпринимателя Армена Джуликяна помог бизнесмену Борису Ланину оформить земельный участок в Энгельсском районе в собственность. Взамен господин Джуликян якобы снизил цену дома, который продавал Лобанову, с 25 млн руб. до 20 млн руб. Этот эпизод взятки суд счел недоказанным, так как доказательства строились на показаниях только одного лица — Армена ­Джуликяна.

На его же показаниях строилось уголовное дело и в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД Дмитрия Елизарова, который обвинялся в получении двух взяток на общую сумму 7 млн руб. и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Как и в случае с Дмитрием Лобановым, суд счел показания одного свидетеля недостаточными для вынесения обвинительного приговора.

Сам предприниматель вину во вменяемых ему преступлениях не признавал и утверждал, что в деле есть показания свидетелей, которые говорили, что он непричастен к ним, а само уголовное дело называл заказным.

Адвокаты Армена Джуликяна Ольга Чернова и Зоя Полякова отказались от комментариев, сказав, что «не уполномочены» на это.

Сергей Петунин

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