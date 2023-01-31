Серверы монтируют в вертикаль

Структуры «Росатома» проявляют интерес к покупке отечественного производителя систем хранения данных и серверов Kraftway. Такая сделка выглядит логичной в рамках стратегии госкорпорации по выходу в сегмент поставок техники госсектору: Kraftway исторически была ориентирована на госзаказ, а в прошлом году попала под санкции США. По мнению экспертов, в условиях санкционного давления в ближайшем будущем все больше частных компаний в сегменте будут поглощены госструктурами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на российском рынке электроники рассказал, что структуры госкорпорации «Росатом» интересуются покупкой Kraftway (АО «Крафтвэй Корпорэшн ПЛС», крупный российский производитель вычислительной техники и электроники). Собеседник уточняет, что стороны уже начали переговоры и в ближайшее время планируется аудит Kraftway. Об интересе «Росатома» к компании слышал и источник “Ъ” в одном из отечественных дизайн-центров микроэлектроники. Собеседник “Ъ”, близкий к Минпромторгу, также знает об этом, но, по его информации, предпродажная оценка компании пока не проводилась.

Сейчас структуры «Росатома» располагают большими финансовыми и политическими возможностями для поглощения таких активов, полагает собеседник “Ъ” на рынке электроники: «Kraftway интересует госкорпорацию для усиления позиций в ее профильном сегменте рынка вычислительной техники». В «Росатоме» и Kraftway отказались от комментариев.

Разработчик и производитель систем хранения данных (СХД) и серверов АО «Крафтвэй Корпорэшн ПЛС» был учрежден в 1993 году. Единственным владельцем Kraftway является Алексей Кравцов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году выручка компании составила 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб. Более свежие данные не раскрываются. За 2021 год Kraftway заключила одиннадцать государственных контрактов на общую сумму 1,5 млрд руб. В 2022 году компания заключила девять контрактов на общую сумму 1,1 млрд руб. С декабря прошлого года компания находится под экспортными ограничениями Министерства торговли США.

«Росатом» начал активно интересоваться сегментом вычислительной техники в 2022 году на фоне массовой волны западных ограничений в отношении России из-за военных действий на Украине. В октябре госкорпорация учредила АО «Научно-производственное объединение "Критические информационные системы"» (НПО КИС) с уставным капиталом 500 млн руб. и основным видом деятельности «производство элементов электронной аппаратуры». В январе стало известно, что в НПО КИС появился департамент слияний и поглощений, а топ-менеджеры предприятия начали проводить переговоры о возможном сотрудничестве с российскими технологическими компаниями (см. “Ъ” от 13 января).

У Kraftway есть компетенции по разработке и выпуску электроники, а также собственные производственные активы и команда разработчиков, говорит заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов: «Все это сейчас очень востребовано на рынке, который перестраивается под новый, независимый режим работы».

С учетом того что «Росатом» сейчас занимается разработкой программного обеспечения, приобретение производителя электроники позволит структурам госкорпорации выпускать программно-аппаратные комплексы (ПАК, представляют собой оборудование с лицензируемым ПО. Могут применяться в том числе в объектах критической информационной инфраструктуры), отмечает источник на рынке электроники.

Kraftway — большая компания со своим центром разработки и производственными мощностями, поверхностного монтажа и сборки вычислительной техники, добавляет руководитель направления вычислительной техники Dannie Игорь Московко: «Они всегда были ориентированы на госзаказы, поэтому информация о возможном поглощении компании "Росатомом" вполне вписывается в общую концепцию действий государства, которое сейчас забирает под себя значимые производства». Господин Московко уверен, что ближайшие полгода на рынке произойдет «еще несколько подобных крупных сделок».

Тимофей Корнев, Никита Королев