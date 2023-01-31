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Коммерсантъ FM
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Мировой рынок сырья удвоился в цене

Мониторинг глобальной торговли

Общий стоимостный объем торговли сырьевыми товарами в мире вырос с $27 млрд в 2018 году до $52 млрд в 2021-м, увеличившись таким образом за три года почти вдвое, следует из доклада McKinsey & Company. Этот рост во многом был обеспечен нефтяной торговлей, которая на росте цен увеличилась в объеме за этот период на 90%, до $18 млрд. Несколько медленнее росли объемы выручки в торговле электроэнергией и газом: с $7 млрд в 2018-м до $13 млрд в 2021 году. В McKinsey ожидают, что рост цен на сырьевые товары будет зафиксирован и после подведения окончательных итогов 2022 года.

В последние два года сырьевая торговля пережила мощные колебания, вызванные последствиями COVID-19 и геополитическими событиями, связанными в том числе с военной операцией РФ на Украине. Показатель волатильности цен на природный газ в США подскочил с минимума в 25% в третьем квартале 2021 года до 179% в марте 2022-го, а европейские цены на газ выросли с менее чем €10 за 1 МВт•ч (принятая на мировых биржах единица измерения его стоимости) во втором квартале 2020 года до более чем €330 за 1 МВт•ч во втором квартале 2022-го.

В McKinsey напоминают, что из-за последствий конфликта на Украине тарифы на перевозку сырья заметно выросли: относительно уровня первого квартала 2021 года индекс Baltic Dirty (измеряет изменение стоимости доставки грузов, в частности угля и стали) вырос на 288%, индекс Baltic Clean Tanker (стоимость перевозки нефтепродуктов) — на 195%, тарифы на транспортировку сжиженного природного газа подскочили на 266%.

Другие зафиксированные аналитиками тренды в сфере торговли сырьевыми товарами: рост торгового финансирования и потребности в оборотном капитале, а также увеличение общего уровня ликвидности на товарных рынках. Ликвидность выросла в том числе потому, что крупные производители перешли от продаж напрямую потребителю к торговле сырьем с целью извлечь больше преимуществ из своей глобальной логистики, систем учета и управления запасами. Со своей стороны некоторые крупные покупатели отказываются от долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка. Многие сырьевые игроки также расширили свое участие в смежных сферах, например, продавцы энергоносителей включаются в производственно-сбытовые цепочки сельскохозяйственных трейдеров.

Кристина Боровикова

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